مدرب صن داونز: يجب ألا ننخدع في نتيجة الذهاب.. ولدينا أخطاء سنعالجها بالعودة

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب أفريقي، عن مواجهة فريقه أمام الأهلي، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دوري أبطال أفريقيا، على استاد برج العرب.

وقال «موسيماني» في تصريحات تلفزيونية: "شاهدنا 10 مباريات للأهلي، خلال الأيام الماضية، ولا نفكر في نتيجة مباراة الذهاب، نعتبر أن المباراة لم تلعب إلى الأن، لابد من الحديث عن فريقي فقط وليس الأهلي، الجميع يعلم أن الفريق الاحمر كبير ويمكنه العودة بسهولة في مواجهة العودة".

وأكمل: "أرى أن الحديث عن نقاط القوة للنادي الأهلي الأهم في هذه الفترة، نرى أن تيشرت الأحمر مثقل بالنجوم، وهو يعكس التاريخ الكبير الذي يتمتع به، علاوة على قوة لاعبيه".

وأوضح: "المدرب ليس سبب الهزيمة وحده، يجب أن يتحمل اللاعبين المسئولية أيضا، بالتأكيد الأهلي ارتكب أخطاء كبيرة في الذهاب، ونحن أيضا لدينا أخطاء ويجب أن نعالجها قبل مواجهة السبت".

وأشار "يجب أن نحترم الأهلي جيدا ولا ننخدع في نتيجة الذهاب، الأهلي لديه لاعبين على أعلى مستوى مثل رمضان صبحي وعلي معلول، والأهم في نتيجة الفوز بخماسية، هي أنها على حساب فريق كبير مثل الأهلي، وليس أي فريق أخر".

وشدد: "باكاماني طلب خوض المباراة الماضية من البداية، ولكننا فضلنا تواجده على دكة البدلاء والدفع به خلال الشوط الثاني، خاصة وأنه مازال غير جاهز، ونعمل على تجهيزه بعد جلوسه في الأهلي، وعدم مشاركته باستمرار لمدة عام".