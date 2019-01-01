بالفيديو.. جماهير النجم تحتفل في تونس قبل مواجهة الزمالك

قررت إدارة النجم الساحلي، برئاسة رضا شرف الدين، تنظيم احتفالية كبيرة للفريق، خاصة بعد النجاح في الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية، وحصد لقب كأس زايد بعد الفوز على الهلال السعودي.

وشهدت مدينة سوسة التونسية اليوم احتفالات من قبل جماهير النجم الساحلي، قبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على ملعب برج العرب، بحضور 30 ألف مؤازر للقلعة البيضاء، حيث احتفلت الجماهير تزامنًا مع خوض فريقها نصف النهائي أمام الزمالك، وكذلك حصول فريقها على كأس زايد، واستعدادًا لاستقبال الفريق صباح الغد.

وخصصت إدارة النجم حافلة مكشوفة للفريق فور وصوله لتونس، للقيام بجولة وسط احتفالات الجماهير.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك اليوم بالنجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع لمؤازرة الأبيض، في مباراته المصيرية.