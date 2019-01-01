بالفيديو.. الترجي يتعادل مع مازيمبي.. ويضرب موعدًا مع الوداد بنهائي أفريقيا

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الوداد - أرشيف
نجح فريق الترجي التونسي، في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل السلبي أمام مازيمبي الكونغولي بالكونغو.
وكان الترجي تغلب في مباراة الذهاب، بهدف دون رد، سجله اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة 51 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة يضرب الترجي موعدًا قويًا مع الوداد في نهائي أفريقيا، والذي من المقرر إقامته يوم 24 من مايو الجاري، على أن يلتقي الفريقين بمباراة الإياب يوم 31 من ذات الشهر.
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