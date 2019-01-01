الحوار الكامل| وجدى كشريدة: سنكرر الخماسية في مرمى الزمالك.. والجماهير سلاحنا

نقلا عن العدد الورقي،،

يواجه فريق الزمالك اليوم نظيره النجم الساحلى التونسى، فى إياب الدور قبل النهائى بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، على الملعب الأولمبى بسوسة، بعد الفوز فى لقاء الذهاب بهدف نظيف، سجله محمود عبدالمنعم كهربا، وقبل اللقاء تواصلت «الوطن» مع مدافع الفريق التونسى، وجدى كشريدة، صاحب الـ٢٣ عاماً، للحديث عن استعدادات فريقه للمباراة، كما كشف عن حقيقة المفاوضات مع نادى بيراميدز، وإمكانية انتقاله للدورى المصرى خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

هل فرط النجم فى الخروج بنتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب؟

- قدمنا أداء جيداً فى القاهرة أمام منافس قوى، وأضعنا العديد من الفرص السهلة، وبالتحديد فى شوط المباراة الثانى التى كانت كفيلة بتغيير النتيجة لصالحنا، ولكن الأهم هو أننا خرجنا من المباراة بما نريد ولم نستقبل سوى هدف وحيد.

هل نتيجة الذهاب جيدة بالنسبة للفريق الساحلى؟

- كنا نتمنى أن نسجل هدفاً فى لقاء الذهاب، ولكن بالتأكيد النتيجة جيدة بالنسبة لنا، لأن هناك مباراة أخرى على ملعبنا، ولا بديل عن الفوز.

سبق أن فاز النجم على الزمالك بخمسة أهداف هل يمكن تكرار الأمر فى سوسة فى لقاء العودة؟

- نستطيع تكرار ذلك، والفوز بنتيجة كبيرة، والجماهير ستكون الدافع الأول لنا لتحقيق هدف التأهل لنهائى البطولة وعدم التفريط فى الفرصة التى نراها كبيرة مع كل الاحترام للمنافس المصرى.

هل غياب محمد أمين بن عمر سيؤثر على أداء النجم فى لقاء العودة؟

- بالتأكيد بن عمر لاعب ممتاز، وواحد من أهم اللاعبين فى الفريق، لكن لن نتأثر بغيابه، لأنك تتحدث عن فريق متكامل، ومن سيوجد بدلاً منه سيقدم الإضافة القوية، نأمل جميعاً أن تكون بطولة كأس الكونفيدرالية هى اللقب الثانى لنا هذا الموسم بعد البطولة العربية، نسعى للتتويج بكأس الكونفيدرالية لكى نهديها إلى محمد أمين بن عمر، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة أفضل مما كان.

من أخطر لاعب شاهدته فى لقاء الذهاب من فريق الزمالك؟

- الزمالك يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين، ولكن حمدى النقاز هو الأخطر فى فريق الزمالك.

الجميع تحدث عن مفاوضات بيراميدز.. نريد أن نعرف منك حقيقة الأمر؟

- لا يوجد أى شىء حدث من جانبى مع نادى بيراميدز لتكون هناك حقيقة، تركيزى الآن مع فريقى فقط.

إذا تلقيت عرضاً رسمياً من الأهلى والزمالك أو بيراميدز.. أيها تفضل؟

- أنا حالياً لاعب فى نادى النجم الساحلى، والحديث عن الانتقال لأى فريق آخر أمر مرفوض، وأحترم كل الأندية المصرية، ربما نتحدث عن ذلك بعد كأس الأمم الأفريقية، وحلمى الأول والأخير الاحتراف الخارجى، وإذا لم يحدث ذلك سوف أكمل مشوارى مع فريقى، ولن أخوض تجربة الاحتراف فى أفريقيا.

ننتقل لمنتخب تونس.. صف لنا شعورك بعد الانضمام للمنتخب قبل كأس الأمم الأفريقية؟

- سعيد للغاية لتمثيل منتخب بلادى قبل بداية كأس الأمم الأفريقية، وأتمنى مساعدة نسور قرطاج فى الكان المقبلة فى مصر.

نستحق الفوز بكأس الأمم

منتخب تونس من المنتخبات القوية حالياً فى أفريقيا، ونأمل فى حصد اللقب بعد غياب طويل، وهو حق مشروع لأى منتخب مشارك فى البطولة، المنتخب يعانى من بعض الغيابات أبرزهم فرجانى ساسى وبن عمر ويوسف المساكنى، وهى ضربة قوية قبل كأس الأمم الأفريقية، ولكن ما زال أمام جهاز المنتخب متسع من الوقت لتوفير البدائل القوية لأى لاعب يتأكد غيابه عن البطولة.