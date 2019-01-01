في مباراة بطلها "جريشة".. شاهد بالفيديو ملخص نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعادل الوداد الرياضي المغربي أمام الترجي التونسي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما بملعب مولاي محمد ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الترجي نظيره الوداد يوم الجمعة المقبلة في مباراة الإياب بالملعب الأوليمبي برادس.

وسجل فوسيني كوليبالي هدف الترجي الأول في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك إبراهيم كومارا هدف التعادل للوداد في الدقيقة 79 براسية من داخل منطقة الجزاء ليحافظ للفريق المغربي على أماله في مباراة الإياب.

أشهر الحكم المصري جهاد جريشة 3 بطاقات صفراء في شوط المباراة الأول من لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي في المباراة التي تجمعهما على ملعب مولاي محمد بمدينة الرباط.

وتقرر غياب ثلاثي الترجي التونسي شمس الدين زوادي وغيلان شعلالي والحارس معز بن شريفية عن لقاء الإياب بالملعب الأوليمبي برادس المقرر إقامته الأسبوع المقبل بالعاصمة التونسية بسبب تراكم البطاقات.

كما يغيب أشرف داري وإبراهيم النقاش ثنائي الوداد أيضا عن لقاء الإياب بسبب تراكم البطاقات الصفراء أيضا.

وألغى الحكم جهاد جريشة هدف في الدقيقة 46 للوداد المغربي بعد اللجوء لتقينة الفار وسط احتجاجات من جانب جماهير أصحاب الأرض.وأثار جهاد جريشة الجدل مجددا بعد مطالبة لاعبي الوداد بركلة جزاء في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أبطال أفريقيا.

وطرد الحكم جهاد جريشة إبراهيم النقاش في الدقيقة 48 بعد حصوله على الطباقة الصفراء الثانية، ليضطر أصحاب الأرض لاستكمال اللقاء بـ10 لاعبين.

ولجأ الحكم جهاد جريشة لتقنية الفار مجددا بعد مطالبة لاعبي الوداد بركلة جزاء في الدقيقة 58 قبل أن يقرر استكمال اللعب وسط احتجاجات من جانب أصحاب الأرض.