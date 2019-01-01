انتقادات مغربية حادة لـ«جريشة».. «معلول»: «حكم أفريقى بمواصفات أوروبية».. و«البنزرتى» يرفض التعليق على التحكيم

رفض التونسى فوزى البنزرتى، المدير الفنى لفريق الوداد الرياضى، الانسياق خلف الانتقادات التى تم توجيهها إلى الحكم المصرى جهاد جريشة، الذى أدار ذهاب نهائى دوري ابطال افريقيا، وانتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت أمس الأول على ملعب «المركب الرياضى الأمير مولاى عبدالله» بمدينة الرباط.

وطلب «البنزرتى» من لاعبى الوداد التركيز على مواجهة الإياب، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، فى تونس، ويحتاج الفريق المغربى إلى الانتصار بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى بنتيجة أكبر من 1-1، ليحقق لقب دورى الأبطال.

وشدد مدرب الوداد على أنه لن يعلّق على أداء الحكم المصرى، أو رأيه فى تطبيق تقنية الفيديو، وهل تسببت فى ظلم فريقه، مطالباً بنيل العبرة من نهائى العام الماضى، عندما نجح الترجى فى الرد على تأخره ذهاباً أمام الأهلى المصرى بهدف مقابل ثلاثة إلى الفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب، وأكد أن لاعبيه عليهم بذل أقصى جهدهم بمباراة العودة، مشيداً بالأداء الذى قدمه لاعبو الوداد، وهو ما يدل على قوة شخصيتهم وقدرتهم الكبيرة وتغلبهم على الظروف الصعبة التى عانوا منها أثناء المباراة، وتمكنوا من إدراك التعادل رغم إكمالهم اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب الوسط إبراهيم النقاش.

وبالرغم من الإشادات التى انهالت على الحكم المصرى جهاد جريشة، فإن صحيفة «هيسبريس» المغربية ادّعت أن الإعلام المصرى انتقد «جريشة»، وأن وسائل إعلام مصرية شنت عليه هجوماً حاداً بداعى ظلم الفريق المغربى، وهو على عكس ما كان منشوراً فى وسائل الإعلام المصرية المختلفة.

وفى الإطار ذاته، أثنى نبيل معلول، المدير الفنى لمنتخب تونس السابق، والمحلل الفنى، على أداء الحكم المصرى جهاد جريشة، مؤكداً أنه كان نجم مباراة «الترجى والوداد»، موضحاً أن «جريشة» احتسب العديد من القرارات الجريئة ضد فريق الوداد المغربى على أرضه ووسط جماهيره، مشدداً على أن أى حكم فى قارة أفريقيا كان سيخشى اتخاذ نفس القرارات فى تلك التوقيتات الحرجة من اللقاء.

وأضاف «معلول» أن التوقيت الذى تعرض فيه فريق الوداد لحالة الطرد كان مهماً للغاية، وأى حكم آخر غير جهاد جريشة ما كان ليتخذ هذا القرار بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الوداد بعد بداية الشوط الثانى.

وأكد نبيل معلول أن قرارات الحكم المصرى كانت كلها صحيحة، مؤكداً أنه من النادر أن يوجد داخل القارة الأفريقية حكم بمواصفات أوروبية مثل «جريشة».

من جانبه، اعترف معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى، بصعوبة مباراة ذهاب نهائى دورى الأبطال، مشيداً بالأداء القوى الذى قدمه الوداد المغربى، مؤكداً أنه فريق كبير ويقوده مدرب مخضرم وصاحب خبرات كبرى.

وأضاف «الشعبانى» أن نتيجة المباراة خادعة للغاية، مشدداً على أن فريقه الترجى لم يحسم اللقب بعد، وأن نتيجة التعادل مهمة بالطبع لفريقه، لكن حسم اللقب سيكون فى تونس، مشيراً إلى أن مباراة الإياب فى رادس ستكون صعبة، لكنه سيسعى لاستغلال عاملى الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار وحصد اللقب للموسم الثانى على التوالى.