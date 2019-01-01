نهضة بركان يهدد باللجوء لـ«فيفا» فى واقعة «جنش وتيسيما» فى نهائى الكونفيدرالية

هدد مجلس إدارة نادى نهضة بركان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» باللجوء لـ«فيفا» حال عدم النظر إلى الشكوى المقدمة منه ضد الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما، الذى أدار موقعة نهائى الكونفيدرالية أمام الزمالك، التى انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح.

وقال هشام مهداوى، المدير الإدارى للنادى المغربى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: مجلس الإدارة دوّن فى شكواه بشأن واقعة محمود عبدالرحيم «جنش» رفض الحكم إنذاره بعد الخروج الخاطئ خلال ركلات الترجيح، مؤكداً أن قانون «فيفا» يسمح للحكم بإعطاء الحارس بطاقة صفراء، ما كان يعنى طرده بشكل كان سيؤثر على الزمالك خلال ركلات الترجيح.

وأكد «مهداوى» أن إدارة بركان لن تهدأ إلا فى حال معاقبة باملاك تيسيما بالاستبعاد عن إدارة مباريات بطولة أمم أفريقيا المقبلة فى مصر، لأنه لا يستحق الوجود فيها نهائياً، بعدما تسبب فى خسارة الفريق بطولة الكونفيدرالية، خلال مباراة برج العرب، وأشاد «مهداوى» بالوجود الكبير لجماهير القلعة البيضاء فى مدرجات ملعب برج العرب، مؤكداً أن جماهير الزمالك عظيمة ووجودها الكبير أكد حب وإخلاص الجماهير البيضاء للكيان الأبيض.

جلسة حاسمة لتحديد مصير لابا كودجو.. واللاعب يرفض الأهلى والزمالك وينتظر أوروبا

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة نادى نهضة بركان المغربى عقد جلسة عاجلة مع وكيل التوجولى لابا كودجو من أجل تحديد مصير اللاعب، سواء بالبقاء مع الفريق، أو الرحيل إلى أحد الأندية الأوروبية، وشدد «مهداوى» على أن اللاعب يفكر جيداً فى الاحتراف الأوروبى، ويرفض تماماً استكمال مسيرته فى أفريقيا، على الرغم من تلقيه عروضاً عديدة من أندية أفريقيا، على رأسها الأهلى والزمالك قطبا الكرة المصرية، مؤكداً أن الإدارة تريد التجديد للاعب ومن ثم الاستفادة منه فى حال استقراره على الرحيل.

وأشار إلى أنه من الصعب جداً رحيل «كودجو» للدورى المصرى سواء للأهلى أو للزمالك، لافتاً إلى أنه لا توجد أندية أفريقية أعلى أو أفضل من نهضة بركان فى الوقت الحالى لكى يسعى «كودجو» إلى الانتقال إليها، مشيراً إلى أن مستوى جميع الأندية متقارب جداً، خاصة بعد النتائج التى رآها الجميع فى دورى أبطال أفريقيا، متابعاً أن جميع الأندية مستواها ضعيف للغاية.

وقال المدير الإدارى لنهضة بركان: اللاعب يرفض اللعب للأهلى أو الزمالك، متابعاً: اللاعب فكره عالٍ جداً ولا ينظر للمال نهائياً، ويرغب فى خوض تجربة كبيرة فى أوروبا، وحال عدم تلقيه عرضاً كبيراً سيستمر معنا لمدة موسم كروى آخر.