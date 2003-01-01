بالفيديو| اضرب يا بلايلي.. الترجي يتقدم بالهدف الأول في شباك الوداد بنهائي أفريقيا

تقدم فريق الترجي بالهدف الأول في شباك الوداد الرياضي المغربي عن طريق الجزائري يوسف البلايلي في الدقيقة 42 خلال المباراة التي تجمعهما بملعب رادس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

البلايلي استلم الكرة داخل منطقة جزاء الوداد من الجانب الأيسر قبل أن يصوب بقوة لتصطدم بقدم مدافع الوداد وتسكن شباك الضيوف.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما بملعب مولاي محمد.

وأعلن فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد المغربي تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي برادس.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

رضا التكناوتي ـ عبد اللطيف نوصير ـ أيوب عملود ـ محمد نهيري ـ إبراهيم كومارا ـ يحيى جبران ـ صلاح الدين السعيدي ـ وليد الكرتي ـ محمد أوناجم ـ أيمن الحسوني ـ إسماعيل الحداد.

ويطمح معين الشعباني في تحقيق البطولة في نسختها الحالية ليعادل رقم الأهلي في الفوز بالبطولة، بعدما حققها المارد الأحمر مرتين متتاليتين، عامي "2005 و2006"، بالإضافة إلى "2012 و2013".

كمان أن معين الشعباني يأمل في تحقيق اللقب ليسير على خطى مانويل جوزيه الذي حققق البطولة في عامين متتاليين.

الأهلي ليس الفريق الوحيد الذي فاز بالبطولة مرتين متتاليتين، بل فعلها فريق مازيمبي الكونغولي من قبل، عندما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا عامي "1967-1968" و"2009-2010"، بالإضافة إلى فريق إنييمبا النيجيري الذي توج باللقب عامي "2003 و2004".

وأعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الملعب الأولمبي برادس.

وجاءت التشكيلة الأساسية للترجي التونسي على النحو التالي:

رامي الجريدي - سامح الدربالي - محمد علي اليعقوبي - خليل شمام - أيمن بن محمد - فوسيني كوليبالي - فرانك كوم - سعد بقير - يوسف البلايلي - أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي.