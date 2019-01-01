عاجل| توقف مباراة الترجي والوداد بسبب إلغاء هدف الكارتي

اعترض لاعبو الوداد المغربي على حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما، الذي يدير مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما ألغى هدفًا صحيحًا للفريق المغربي.

وتوقفت المباراة منذ الدقيقة 66 نظرًا لاعتراض لاعبي الفريق على الهدف الذي أحرزه الوداد.

جاساما يحرم الوداد من هدف صحيح أمام الترجي ويرفض اللجوء للفار

رفض بكاري جاساما حكم مباراة الترجي والوداد المغربي احتساب هدفًا للوداد المغربي، بعدما أحرزه وليد الكارتي، خلال الشوط الثاني، في المباراة المقامة بينهما على الملعب الأولمبي برادس.

وعلى الرغم من عدم وجود أي مخالفات بشأن الهدف الذي أحرزه الوداد إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف، ورفض بكاري عدم النظر لتقنية الفيديو، على الرغم من اعتراض اللاعبي على أرض الملعب.

وتوقفت المباراة للعديد من الدقائق، وصمم حكم المباراة على موقفه، بعدم اللجوء لتقنية الفيديو.

وخلال المباراة قال المعلق المغربي جواد بدة، نريد حقوقنا في المباراة ولا نريد مساعدة الحكام، فقد سرقنا في مباراة الذهاب ولا نريد أن نسرق في مباراة الإياب.

الخنيسي والبدري على رأس تشكيل الترجي لمواجهة الوداد

أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الملعب الأولمبي برادس.

وجاءت التشكيلة الأساسية للترجي التونسي على النحو التالي:

رامي الجريدي - سامح الدربالي - محمد علي اليعقوبي - خليل شمام - أيمن بن محمد - فوسيني كوليبالي - فرانك كوم - سعد بقير - يوسف البلايلي - أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي.

الحداد يقود كتيبة الوداد أمام الترجي

أعلن فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد المغربي تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي برادس.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

رضا التكناوتي ـ عبد اللطيف نوصير ـ أيوب عملود ـ محمد نهيري ـ إبراهيم كومارا ـ يحيى جبران ـ صلاح الدين السعيدي ـ وليد الكرتي ـ بديع أوك ـ أيمن الحسوني ـ إسماعيل الحداد.