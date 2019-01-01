"فضحية"| التشكيك في أحمد أحمد بشأن جلسته مع جاساما.. ورئيس الكاف يرد بقوة

شكك حمدي المدب رئيس الترجي التونسي ووديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم في أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقت اجتماعه ببكاري جاساما.

وظهر وديع الجريء خلال رصد الكاميرا لاجتماع أحمد أحمد مع جاساما من أجل إنهاء الأزمة، وهو يطلب من أحد المسؤولين داخل الترجي التونسي بمتابعة والوقوف بجوار أحمد أحمد ويرصد مايدور نصًا بين أحمد أحمد وبكاري جاساما.

وكانت هناك ردت فعل غريبة من قبل أحمد أحمد حيث طلب من مسؤول الترجي التونسي بالإبتعاد عن الجلسه الدائرة ليتدخل رئيس الترجي التونسي ويلغي رئيس الكاف الجلسة.

بكاري جاساما يحرم الوداد من هدف صحيح أمام الترجي ويرفض اللجوء للفار

رفض بكاري جاساما حكم مباراة الترجي والوداد المغربي احتساب هدفًا للوداد المغربي، بعدما أحرزه وليد الكارتي، خلال الشوط الثاني، في المباراة المقامة بينهما على الملعب الأولمبي برادس.

وعلى الرغم من عدم وجود أي مخالفات بشأن الهدف الذي أحرزه الوداد إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف، ورفض بكاري عدم النظر لتقنية الفيديو، على الرغم من اعتراض اللاعبي على أرض الملعب.

وتوقفت المباراة للعديد من الدقائق، وصمم حكم المباراة على موقفه، بعدم اللجوء لتقنية الفيديو.

وخلال المباراة قال المعلق المغربي جواد بدة، نريد حقوقنا في المباراة ولا نريد مساعدة الحكام، فقد سرقنا في مباراة الذهاب ولا نريد أن نسرق في مباراة الإياب.

توقف مباراة الترجي والوداد بسبب إلغاء هدف الكارتياعترض لاعبو الوداد المغربي على حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما، الذي يدير مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما ألغى هدفًا صحيحًا للفريق المغربي.

وتوقفت المباراة منذ الدقيقة 60 نظرًا لاعتراض لاعبي الفريق على الهدف الذي أحرزه الوداد.