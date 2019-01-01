الشركة المسئولة عن الـVAR تفجر مفاجأة تهدد الترجي بحرمانه من لقب أفريقيا

فجرت الشركة المسؤولة عن تقنية "الفيديو" في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي مفاجأة كبرى في بيان رسمي لها عقب فضيحة رادس والتي أدت إلى فوز الترجي باللقب الغالي.

وقالت الشركة من خلال بيان رسمي لها، إن المعدات الخاصة بتقنية الفيديو كان من المفترض أن تصل إلى تونس في 30 من شهر مايو وذلك وفقاً لاتفاق مع المسؤول عن نقلها من مقرّها في العاصمة السعودية الرياض إلى تونس، أي قبل يوم واحد من المباراة النهائية.

وتابعت : لكن تسليم المعدات لم يحصل في اليوم المُتفق عليه، ما أجبر مسؤولي الشرطة التونسية على البحث عن حلول بديلة قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية، وذلك عبر نقل المعدات في شركة طيران من الإمارات في يوم المواجهة.

الشركة المسؤولة: لم نستلم معدات الفار في الوقت المتفق عليه

وأستكملت الشركة : الأمور لم تسير بالطريقة التي أرادتها الشركة إثر خطأ في نقل البضائع لتصل إلى تونس قطعتان من أصل ثلاث من المعدات التي تم طلبها، وبالتالي أصبحت عملية تشغيل التقنية خلال المباراة أمراً صعباً في ملعب "رادس"، وهو الخطأ الذي أثار ضجة كبيرة في الملعب ونتجت عنه أحداث مؤسفة انتهت بانسحاب فريق الوداد من النهائي وتتويج الترجي التونسي بقرار من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ووفقًا لبيان الشركة المسئولة عن الـVAR قد يُحرم الترجي التونسي من لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي حصل عليه بعد إعلان الوداد انسحابه احتجاجاً على الأحداث التي شهدها الملعب.

وشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا فضيحة تحكيمية، حينما أحرز وليد الكرتي مهاجم فريق الوداد هدفا صحيحا في شباك الترجي بنهائي البطولة التي تقام على ملعب رادس.

وألغى حكم اللقاء بكاري جاساما هدف الوداد بداعي التسلل إلا أن الإعادة التليفزيونية أثبتت صحة الهدف، ليحتج الجهاز الفني والإداري للفريق المغربي على الجامبي مطالبين بالعودة لتقنية الفيديو.

وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة ونصف، في ظل تعطل تقنية الفيديو حسب ما ذكرت العديد من التقارير المغربية وشبكة بي إن سبورت.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر بيانا بشأن أحداث مباراة الترجي التونسي والداد المغربي، التي أقيمت أمس في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانسحب الفريق المغربي وتوج الترجي بطلا للبطولة للعام الثاني على التوالي.

ودعا الكتب التنفيذي في بيان الاتحاد الأفريقي لاجتماع طارئ، يوم الثلاثاء المقبل، 4 يونيو لمناقشة أزمة المباراة.