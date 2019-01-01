منتخب مالي يتلقى صدمة قوية قبل أمم أفريقيا بغياب نجمه الأول

تقلى منتخب مالي الأول لكرة القدم، صدمة قوية قبل إنطلاق كأس الامم الأفريقية المقبلة في مصر، بسبب لاعبه إيف بيسوما، لاعب وسط فريق برايتون الإنجليزي.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، أن الدولي المالي، سيغيب أيضًا عن معسكر برايتون الإنجليزي استعدادًا لـ"البريميرليج" بالموسم المقبل، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف.

وأكدت تقارير أخرى، أن لاعب ليل الفرنسي السابق، لم يتعرض لكسر في الكتفه ولكن عليه الخضوع لعملية جراحية معقدة، ويُقال أيضًا أن إصابته هي تاريخية ونادرة من نوعها.

ويعتمد منتخب النسور، على مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين في الوقت الحالي قد يكونوا هم أمل مالي في حصد أول ألقابهم القارية وهم لاسانا كوليبالي لاعب جلاسكو رينجرز الاسكتلندي السابق وأداما تراوري لاعب سيركل بروج البلجيكي.

ويُعد إيف بيسوما صاحب الـ 22 عامًا، هو أحد أبرز لاعبي النسور إذا خاض عدد من التجارب الاحترافية المميزة قبل الانتقال لبرايتون فلعب سابقًا لصالح ليل الفرنسي.

تعرف على رعاة كأس الأمم الإفريقية

وفي سياق متصل، أكد محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية، ورئيس لجنة التسويق ببطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ بمصر، إنه عمل طويلا خلال الفترة الماضية للتعاقد مع عدد كبير من الرعاة للبطولة التي تحتضنها مصر والتي تنطلق الشهر المقبل.

وأشار إلى أن هناك بعض العملاء كان لديهم حرص كبير على التواجد في البطولة ومنهم مصر للطيران، مشددا على أنه كان يتمنى تواجد بنك الإسكان والتعمير في البطولة، وكذلك البريد المصري لأنه لم يكن متوقع تواجده في البطولة ولكنه تواجد في النهاية، وأكد أنه كان متأكد من تواجد "oppo" وأمريكانا في البطولة ورغبتهم في دخول السوق الرياضي.

وعاد ليقول: " كنت سعيد بالعمل مع كل العملاء الذين دخلوا معنا كرعاة للبطولة، إنه شرف كبير لنا للتعامل معهم في هذه البطولة، وسعيد جدا بكلمات السيد إدريس عكى الرئيس الإقليمي للشركة الراعية للاتحاد الافريقي واشادته بتواجد الرعاة وقدرة الدولة المصرية على الاستعداد للبطولة في ثلاثة أشهر فقط".