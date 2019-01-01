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رئيس الوداد يُفجر مفاجأة: مسؤولين بـ"كاف" عرضوا علينا السكوت مقابل اللقب المقبل

04:28 ص | الإثنين 03 يونيو 2019
كتب: محمد محجوب
رئيس الوداد يُفجر مفاجأة: مسؤولين بـ"كاف" عرضوا علينا السكوت مقابل اللقب المقبل

سعيد الناصري رئيس الوداد المغربي

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كشف سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي، أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وإداريين آخرين عرضوا عليه إكمال مباراة فريقه ضد الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أحداث تقنية الفار، مقابل التتويج بلقب دوري الأبطال في نسخته القادمة.

وقال الناصيري، في تصريحات تليفزيونية مغربية: "جميع المسؤولين بدون استثناء ساومونا وعرضوا علينا التنازل وإكمال المبارة مقابل ضمان تتويجنا بالمسابقة في نسخته المقبلة، في إطار "صفقة مقايضة". 

وعن رده على الطلب المقدم لناديه من الاتحاد الأفريقي: "قلت لهم إننا لا نطلب أي شيء غير حقوقنا، وضمان المنافسة العادلة، لقد أكدتوا لنا أن تقنية الفيديو كانت ستحضر في الإياب. 

يُذكر أن الناصيري ووفد من الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع، سيذهب إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، من أجل الترافع أمام الاتحاد الأفريقي عن ملف النادي المقدم حول أحداث مباراة النهائي أمام الترجي، التي أدارها الإثيوبي باملاك تيسيما.

السرقة تحكم الكرة الأفريقية

أكد محمد أوناجم، جناح فريق الوداد، أن خسارة الوداد المغربي للقب دوري أبطال أفريقيا، تعد الفضيحة الأكبر في تاريخ كرة القدم الأفريقية.

وقال "أوناجم"، خلال تصريحات صحيفة مغربية: "ما حدث في المباراة يؤكد أن عملية الرشوة والتلاعب بالمباريات منتشرة في الكرة الأفريقية، واصفا أحداث المباراة بالمهزلة".

وقال: "اليوم أدركت أن الكرة الأفريقية لازالت تحكمها السرقة، لم نعد نريد مواصلة المشوار في هذه القارة، نود الانتقال إلى آسيا".

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