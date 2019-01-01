تقارير مغربية: الاتحاد الأفريقي يكشف عن قراره بشأن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا

ينعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، لاتخاذ القرارت النهائية بخصوص مباراة الترجي الرياضي والوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا والتي توقفت عند الدقيقة 60، وبعدها أعلن الحكم الجامبي باكاري جاساما، تتويج الترجي باللقب القاري.

وأوضحت صحيفة المنتخب المغربية أن هناك تسريبات للقرات التي سيتم اتخاذها بعد مهزلة المباراة النهائية على ملعب رادس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم إعادة مباراة نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي في مصر وبدون جمهور، بالإضافة تجميد نشاط رئيس الترجي التونسي حمدي المدب لمدة سنتين، فضلًا عن وجود عقوبات مالية على الجامعة التونسية.

وتابعت الصحيفة أن الاتحاد الأفريقي سيطلب من الترجي إعادة الميداليات الذهبية وكأس البطولة، بجانب إيقاف حكم المباراة بكاري جاساما ومساعده، بعد إلغاء هدف صحيح للوداد عن طريق وليد الكارتي.

كواليس الجلسة

ونشرت صحيفة المنتخب المغربية كواليس ما دار خلال الاجتماع ومرافعة فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، الذي استند في حديثه على بعد المحاور الهامة وكانت كما يلي:

- غياب مبدأ تكافؤ الفرص في المباراة، وهو ما يلح عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في كل المباريات الخاصة بكرة القدم.

وأوضحت أن تكافؤ الفرص اغتاله الترجي في المباراة بسبب عدم توفير تقنية الفيديو، وهل يعقل أن يتم لعب الذهاب بالفار ويتم الاستفادة منه، ولا تلعب في الإياب بتقنية الفار لينصفك.

- ارتكاب بكاري جاساما هفوة قانونية بإيقاف المباراة لأكثر من ساعة، والقانون يتيح أمام حكم أي مباراة يواجه حالة امتناع من فريق ما، أن ينهيها بعد 10 دقائق فقط.

- غياب الأمن ودخول قوات خاصة للملعب أرهبت لاعبي الوداد، بجانب اعتداء الجماهير على أشرف داري.

- تهديدات المدب رئيس الترجي التونسي لأحمد أحمد وطلب لقجع شهادة رئيس الكاف الذي تعرض لمساومة إما ينهي المباراة أو يحدث انفجار وشغب في الملعب.