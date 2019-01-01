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صحيفة مغربية: إعادة نهائي أفريقيا.. وحرمان الترجي من اللعب في "رادس"

07:36 م | الأربعاء 05 يونيو 2019
كتب: إسلام حجازي
صحيفة مغربية: إعادة نهائي أفريقيا.. وحرمان الترجي من اللعب في "رادس"

الترجي التونسي

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كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن العقوبات النهائية التي سيعلن عنها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية، بشأن أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الطوارئ قررت إعادة مباراة الوداد والترجي التونسي بملعب محايد وبدون جمهور بعد نهاية كأس أمم إفريقيا بمصر بسبب تواجد عدة لاعبين تونسيين مع المنتخب التونسي.

وتابعت الصحيفة المغربية: "كما قرر الاتحاد الافريقي توقيع عقوبة مغلظة على رئيس الترجي التونسي وإيقافه لمدة عامين بعد تهديده لأحمد أحمد خلال المباراة، ومنع الترجي من اللعب على ملعب رادس وعدم إجراء أي مباراة على ميدانه".

وأكدت الصحيفة أنه من المقرر أن يفصح أحمد أحمد عن القرارات بشكل رسمي في غضون ساعات قليلة.

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