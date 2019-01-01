قناة مغربية: إعادة لقاء الترجي والوداد في جنوب أفريقيا بحضور الجماهير

أعلنت قناة الرياضية المغربية، أنه بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد المغربي، سيتم لعب اللقاء في جنوب أفريقيا.

وأشارت القناة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المباراة سيتم إعادتها في جنوب أفريقيا بحضور جماهيري.

بعد قرار إعادة اللقاء.. مستشار رئيس الكاف يطالب الترجي بإعادة الكأس والميداليات

علق مستشار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، الجزائري هادي هامل، على قرارات الاتحاد الأفريقي، بشأن أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، والتي أقيمت على الملعب الأولمبي برادس.

وأوضح هامل، في تصريحات صحفية الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للاتحاد الذي استغرق 5 ساعات ونصف في أحد فنادق باريس، أن شروط اللعب والأمن لم تكن قائمة خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذي جعل المباراة لم تكتمل، مشددًا على أن اللقاء سيكون خارج تونس.

وأشار مستشار رئيس الاتحاد الأفريقي إلى أن الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية استغرق 5 ساعات ونصف في أحد الفنادق بباريس.

وأكد على أن المباراة ستعاد بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، في موعد سيتم تحديده خلال وقت لاحق.

الاتحاد الأثيوبي يشكو رئيس الاتحاد المغربي للكاف

تقدم الاتحاد الاثيوبي لكرة القدم بشكوى رسمية ضد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

جاء ذلك بسبب اعتداء "لقجع" على حكم مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة البركان المغربي، الأثيوبي باملاك تيسيما.

وأكد الاتحاد الأثيوبي عبر بيانه الرسمي الذي أصداره، أنن لقجع ضرب تيسيما بالرأس بشكل عنيف، وهو الأمر الذي دذكره الإثيوبي في تقريره للمباراة التي فاز بها الزمالك بركلات الترجيح وتوج بالكونفدرالية.

وشدد بيان الاتحاد الإثيوبي أن رجال الأمن أنقذوا "تيسيما" من بطش لاعبي نهضة بركان عليه بعد رؤيتهم لاعتداء لقجع.

الاتحاد المغربي للوطن سبورت: لم نطلب إعادة نهائي الكونفدرالية.. وطلبنا الأبطال فقطكشف الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجه حقيقة طلب الاتحاد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادة مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية لعدم طرد الحكم الأثيوبي مابلاك تيسميا لجنش بسبب خروجه الخاطئ في ركلات الترجيح والتي حسمت اللقي الغالي لفريق الزمالك بعد غياب عن منصاب التتويج ١٦ عامًا.

وقال محمد المقروف المتحدث الإعلامي بإسم الاتحاد المغربي في تصريحات خاصة للوطن سبورت: بالفعل تواصلنا مع الاتحاد الأفريقي والدولي كذلك لإعادة مباراة دوري الأبطال فقط، لم نتطرق نهائيًا لمباراة الزمالك ونهضة بركان، الملف نستيطع أن قول عليه تم إغلاقه نهائيًا.