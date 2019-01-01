عاجل.. أول تعليق من رئيس الوداد على قرار كاف بإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا

حرص سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد المغربي أن يعلق على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بإعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا مجددًا.

وقال الناصيري في تصريحات صحفية أن ما حدث في رادس عار ومهزلة.

وأوضح: "كنت واثقا من عدالة القضية ومن موقف الفريق ومن كوننا أصحاب حق وسنناله في نهاية المطاف".

وتابع: "لقد تحصلنا على كافة حقوقنا ولم نتلق أي هدية من أحد، ولو لم يفعل كاف ما فعله لكان ذلك جرمًا في حق الكرة النظيفة، وهي التي دائمًا ما يتغنى بها الاتحاد الدولي".

وأردف: "كنت مصرا علي تتبع هذا الملف حتى نهايته ولله الحمد حصلنا على كل ما نريده".

وتابع الناصيري:"الكرة المغربية وضعت في أكثر من محك على الملعب وخارجه وقرار باريس هو انتصار جديد وهنيئا للمغاربة وخاصة الوداديين بالعيدي".

الترجي يعلن اللجوء لـ"التحكيم الدولي" ويصف قرارات "كاف" بالعار

أعلن نادي الترجي التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتراضه الكبير على قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الصادرة اليوم على خلفية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، برئاسة أحمد أحمد، إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بعد ختام فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تقام في مصر، على ملعب محايد.

وشهدت مباراة الإياب بين الترجي والوداد، عدم احتساب حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما هدفًا صحيحا لصالح الوداد المغربي عن طريق وليد الكارتي، ليعترض لاعبو الفريق، مطالبين لجوء حكم المباراة لتقنية الفار، وهو ما لم ينفذه الحكم، معللا تعطل التقنية في المباراة.

وطالب لاعبو الوداد المساواة، خاصة وأن مباراة الذهاب تم اللجوء للفار في العديد من الكرات، وعند طلبها في مباراة الإياب داخل استاد رادس لم يتم تطبيق التقنية.

ولم يكمل لاعبو الوداد المباراة اعتراضًا على قرار حكم المباراة بعدم اللجوء لتقنية الفيديو، ليطلق حكم المباراة صافرته، معلنًا فوز الترجي باللقب، وتم تسليم الميداليات.

ولم يقف مسئولو الوداد مكبلين الأيدي، وصعدوا الأمر، وأعلن الاتحاد الأفريقي بوجود لجنة طوارئ من أجل البت في الأمر وإصدار قرارًا نهائيًا بشأن المباراة التي أثير حولها جدلًا واسعًا.