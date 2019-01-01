عاجل| منتخب مالي مهدد بالاستبعاد من كأس الأمم الأفريقية

يواجه المنتخب المالي خطر الغياب عن كأس الأمم الأفريقية المقبلة بمصر بسبب البطئ في اتخاذ الإجراءات، والتي أقرها الفيفا على اتحاد الكرة في البلاد.

بداية الأزمة كانت في مارس 2017، حينما أعلن الاتحاد الدولي عن إيقاف النشاط الكروي في مالي بسبب التدخل السياسي في شئون اللعبة، الأمر، الذي أدى إلى استبعاد المنتخب من كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وشكل الاتحاد الدولي لجنة لإعادة تنظيم الأمور داخل اتحاد الكرة في مالي، وتم رفع الإيقاف وشاركت المنتخبات بشكل طبيعي في البطولات التابعة للاتحاد الدولي، ولكن فيفا أعاد تهديد مالي مجددًا طبقًا لموقع فرانسا 24، بسبب البطئ في تحقيق أي نتائج من اللجنة المقر بتنظيم الأمور داخل الاتحاد المالي.

ويجب على الاتحاد المالي أن يصدر قرارًا حاسمًا خلال اجتماعه المقرر له يوم 15 يونيو الجاري وتنفيذ حكم محكمة التحكيم الرياضية بتنظيم جمعية عمومية وانتخابات لاختيار رئيسا جديدًا لاتحاد كرة القدم في مالي، إلا وسيتم استبعاد المنتخب المالي من كأس الأمم الأفريقية المقبلة بمصر.

ويعتمد منتخب النسور، على مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين في الوقت الحالي قد يكونوا هم أمل مالي في حصد أول ألقابهم القارية وهم: لاسانا كوليبالي لاعب جلاسكو رينجرز الاسكتلندي السابق وأداما تراوري لاعب سيركل بروج البلجيكي.

ويُعد إيف بيسوما، صاحب الـ 22 عامًا، هو أحد أبرز لاعبي النسور، إذا خاض عدد من التجارب الاحترافية المميزة، قبل الانتقال لبرايتون فلعب سابقًا لصالح ليل الفرنسي.

وتلقى منتخب مالي الأول لكرة القدم، صدمة قوية قبل إنطلاق كأس الامم الأفريقية المقبلة في مصر، بسبب لاعبه إيف بيسوما، لاعب وسط فريق برايتون الإنجليزي.

ويقع المنتخب المالي بالمجموعة الخامسة برفقة تونس - موريتانيا - أنجولا في المجموعة التي تقام مباريتها بملعب السويس.