بالصور| منتخب أنجولا بقيادة نجم الأهلي يصل مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، منتخب أنجولا في صالة 4، والتي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة.

وكان في استقبال الفريق الأنجولي عقب وصوله، المهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وعدد من قيادات الشركة، وفريق من إدارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود.

قائمة أنجولا بقيادة جيرالدو

وكان المدير الفني للمنتخب الأنجولي، أعلن سردان فاسيليفيتش، أعلن القائمة النهائية لمنتخب أنجولا، في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وضمت قائمة منتخب أنجولا 23 لاعبا على رأسهم جيرالدو دا كوستا، لاعب النادي الأهلي، والمنضم للمارد الأحمر في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أول أغسطس الماضي، وشملت أيضا:

حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – لاندو مافنجا (إنتركلوب الأنجولي) – كريستوفاو سيماو (هويلا الأنجولي).

الدفاع: إيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي) – ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – باتاو جوناثام (ريو أفي البرتغالي) – باستوس (لاتسيو الإيطالي) – برونو جاسبر (سبورتينج لشبونة البرتغالي).

الوسط: هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا الأنجولي) – مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – جوزيه ماكاسيا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – ستيلفاو دا كروز (دوديلانج اللوكسمبورجي).

الهجوم: كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – دياسوناما بونجا (برافوس دو ماكويس الأنجولي) – جاكينتو دالا (ريو أفي) – ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) – ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور التركي) – دجالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) – جيرالدو (الأهلي المصري) – ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي) – جيريمي بيلا (ألباسيتي الإسباني)

ويعتبر أنجولا أحد المنتخبات القوية في أمم أفريقيا والمرشحة لتحقيق نتائج قوية في البطولة الحالية التي تستضيفها مصر على مدار شهر كامل في 4 محافظات.