مدرب"صن داونز": صلاح من أفضل لاعبي العالم وسفير أفريقيا في أوروبا"

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إن بطولة الأمم الافريقية 2019 بطولة هامة للغاية، كما أن تنظيمها يُعد تحدي كبير، لما تقوم أي دولة مستضيفه لهذه البطولة من إعادة تطوير الاستادات وملاعب التدريب و تأهيل الفنادق على أعلى مستوى لاستقبال الفرق الأفريقية وكذلك الجماهير، مؤكدًا أن مصر وفرت كل التسهيلات من تجهيز الملاعب والفنادق في فترة قصيرة جدًا.

وأضاف موسيماني، خلال حواره في برنامج "سوبر سبورت"، الذي يعرض علي شاشة "تايم سبورت"، ويقدمه الإعلامي سيف زاهر، أن اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، هو من أكبر اللاعبين في العالم الآن وهو تخطي أحد آفاق القارة كلاعب عالمي وأنه تطور بشكل لافت، كما أنه يّعد سفير جيد لمصر وأفريقيا في الخارج كونه لاعب يحقق ويحرز الاهداف، حيث صنع المستحيل مع "ليفربول".

وأشار المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إلى أن هناك أجيال تعاقبت على منتخب مصر، ويتذكر جيدًا حيث فاز بالعديد من البطولات الافريقية، وكلًا من أجيال منتخب مصر من اللاعبين لديهم نجوم، فالسابق كان اللاعب محمد أبو تريكة، وحاليًا اللاعب محمد صلاح.

وتابع: صلاح أظهر أهمية كبيرة للمنتخب المصري، ففي البداية كان احتياطيًا وعندما نزل أرض الملعب نزل وعمل أداء غير طبيعي، والآن بعد أن أصبح نجمًا عالميًا أصبح لدية القدرة في تغيير مجرى المباريات مع المنتخب المصري".