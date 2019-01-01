مدرب مدغشقر يتحدى: سنكون مفاجأة كأس الأمم الأفريقية في مصر

يرى المدير الفني لمنتخب مدغشقر "نيكولا ديبوى"، إن فريقه لايمتلك الخبرة الكافية في البطولات الأفريقية على اعتبار أنها المرة الأولى له في النهائيات التي تستضيفها مصر في الفترة من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف ديبوى، خلال مؤتمر صحفي اليوم في ستاد الإسكندرية، عقد للحديث عن مواجهة فريقه أمام غينيا بالمجموعة الثانية: "فريقنا جاهز لمباراة الغد أمام غينيا، بذلنا ما في وسعنا في مرحلة المباريات التحضيرية للبطولة، وأعتقد أننا وصلنا إلى أعلى معدلات التجانس في تلك التجارب الودية".

مدغشقر تحضر لمفاجأة في أمم أفريقيا

وأكد مدرب مدغشقر أن بعض نتائج الفريق قد تكون سلبية، لكننا وصلنا إلى المطلوب بخصوص تجانس وانسجام جميع عناصر المنتخب، مستطردا: "أعتقد أن لاعبى المنتخب قاموا بأداء ما عليهم وبذلوا قصارى جهدهم من أجل الوصول إلى ذلك اليوم والمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ مدغشقر".

ويرى ديبوى أن أي نتائج إيجابية سيحقهها منتخب مدغشقر ستكون مفاجأة للجميع، معربا عن فخره بالتواجد اليوم في حضور وسائل الإعلام للحديث عن أول مواجهة لفريق مدغشقر في كان 2019.

يواجه المنتخب الملغاشى نظيره الغيني غدا في مستهل مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تستضيفها الإسكندرية، وتضم منتخبات نيجيريا، غينيا، بورندي، مدغشقر.