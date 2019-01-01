عاجل| انتهاء أزمة الكاميرون واللاعبون في الطريق للقاهرة

انتهت أزمة منتخب الكاميرون وتمرد لاعبيه ورفضهم السفر إلى مصر لخوض بطولة أمم أفريقيا 2019، بسبب المستحقات المتأخرة لهم لدى الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وعقد مسئولو الاتحاد الكاميروني جلسات مع اللاعبين وعودهم بحل الأزمة خلال الأيام المقبلة، ومن ثم يستعد اللاعبون لمغادرة الكاميرون في الطريق إلى مصر للمشاركة ببطولة أمم أفريقيا 2019.

وتقام منافسات المجموعة السادسة على ملعب الإسماعيلية وتضم منتخبات: الكاميرون – غانا – بنين – غينيا بيساو.

الأزمات المالية هددت خوض الكاميرون لأمم أفريقيا 2019

وكان لاعبو منتخب الكاميرون هددوا بعدم السفر إلى مصر وخوض بطولة أمم أفريقيا 2019، بسبب المستحقات المتأخرة لهم لدى الاتحاد الكاميروني والتي تبلغ حواي 40 مليون فرانك كاميروني.

ويتواجد أسطورة المنتخب الكاميروني الأسبق صامويل إيتو، في مصر خلال تلك الفترة لحضور حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، وقال الأسد الكاميروني في تصريحات خاصة للوطن سبورت أن منتخب بلاده الأقرب للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والمقرر إقامتها على الأراضي المصرية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو.

وقال إيتو إنه بالتأكيد المنتخب الكاميروني هو الأقرب لحصد كان 2019، خصوصًا وأنه حامل لقب تلك البطولة القارية الكبيرة، وواصل نجم الكاميرون حديثه، مؤكدًا: منتخبنا يملك في هذه البطولة كتيبة من أقوى اللاعبين وأهم شيء المساندة من جماهير الكاميرون.

ويشهد مطار القاهرة، توافد المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يصل المشجعون الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار، وكان في استقبال النجم الكاميروني العالمي، فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من برشلونة، فريقًا من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، لتسهيل إجراءات وصوله خاصة أنه أحد أساطير الكرة الأفريقية الذين صالوا وجالوا من قبل بملاعب أفريقيا.