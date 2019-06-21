الوطن سبورت ينشر أول صورة لمهاجم نيجيريا في المستشفى بعد سقوطه بالمران

حصل "الوطن سبورت" على أول صورة للاعب المنتخب النيجيرى، صامويل كالو بعد خضوعه لقسطرة فى القلب إثر تعرضه لنوبة قلبية.

كالو البالغ من العمر 21 عاما سقط مغشيا عليه خلال مران منتخب بلاده استعدادا لمواجهة بوروندى في كأس الأمم الإفريقية.

ونقل كالو الي المستشفى من أجل الخضوع للفحوصات الطبية التى أثبتت سلامة الشعيرات الدموية.

وأكد الطبيب المعالج لكالو أن الأخير فقد كمية كبيرة من السوائل أصابته بالجفاف مما أدى إلى إصابته بإغماء.

وتستعد نيجيريا لمواجهة بوروندي غدًا علي ملعب استاد الإسكندرية في مستهل مشوار الفريقين بكأس الأمم الأفريقية.

وكان "الوطن سبورت" قد انفرد بتفاصيل الحالة الصحية لصامويل كالو، مهاجم المنتخب النيجير.

فوجئ لاعبو المنتخب النيجيري بزميلهم صامويل كالويسقط مغشيًا عليه أثناء المران، ما أدى إلى تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب.

تفاصيل الحالة الصحية لصامويل كالو

وقال أديمولا أولاجير، المسؤول الإعلامي في الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "قيل لي إن حالة صامويل كالو مستقرة، إذ تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات أثبتت أنه بخير".

وتابع أولاجير بأنه "ذكر المتخصصون أن صامويل كالو كان يعاني من الجفاف، ونصحوه بأنه يحتاج إلى تناول ما يكفي من السوائل".

وتم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، حيث يخضع اللاعب لعملية قسطرة في القلب.

وتقع نيجيريا ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من بوروندي ومدغشقر وغينيا والتي تقام مباريتها على ستاد الإسكندرية.

وكان جيرنو روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قد أعلن قائمة فريقه لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، حيث قام باستدعاء 25 لاعبًا بالإضافة إلى ستة لاعبين تحت الانتظار.

وجاءت قائمة نيجيريا كالتالي:

حراس المرمى: فرانسيس أوزوهو، إيكشوكو إينزوا، دانييل أكبي.

الدفاع: أولولوا اينا، عبدالله شيهو، فالانتاين اوزورنوافور، اوازيم تشودوزي، وليام ايكونج، ليون بالوجون، كينيث أوميرو، جاميلو كولينز.

خط الوسط: سيمي أجاي، ويلفريد نديدي، اوغينكارو ايتوبو، جون اوجو، أحمد موسى، فيكتور اوسيمهان، موسى سيمون، هنري أونيكتور.

الهجوم: أودا ايجالو، اليكس إيوبي، صامويل كالو، بول أوناشو.