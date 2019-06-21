أوغندا تتقدم على الكونغو الديمقراطية بالهدف الثاني

سجل المنتخب الأوغندي الهدف الثاني في مرمى المنتخب الكونغولي ضمن لقاءات الجولة الأولى في المجموعة الأولى، في كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، عن طريق مهاجم الفريق مانويل أوكوي.

وتضم المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا بجانب مصر المنتخب المستضيف للبطولة، زيمبابوي، والكونغو الديموقراطية وأوغندا.

وانطلقت مباراة الكونغو الديموقراطية وأوغندا، على ستاد القاهرة الدولي، في الرابعة والنصف عصر اليوم، في ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وفاز بالأمس منتخب مصر، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، على المنتخب الزيمبابوي بهدف دون رد، في لقاء شهد حضور جماهيري كبير وصل إلى 75 ألف مشجع.

ويلعب سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، بتشكيل فريقه لمواجهة الكونغو الديمقراطية التي تقام حالياً على استاد القاهرة، كالتالي: دينيس أونيانجو، موروشيد جوكو، موجامبي، أرنولد أوكوي، خالد أوتشو، باتريك هنري كادو، جودفري والوسيمبي، حسن ماواندا، فاروكو ميا، عبده لومالا، ميشيل أزيرا.

في المقابل يلعب فلوران إيبينجي مدرب الكونغو الديمقراطية بتشكيل كالتالي: ماتامبي نجومبي، إيساما مبيكو، مارسيل تيسيراند، مبوكو، بولاسي، إليا لينا، كاويلا، كريستيان نيكاديو، بوكامبو، بوكادي بوب، مانجولو مبيبا.

وتشهد المباراة بين المنتخب الأوغندي والكونغولي منذ انطلاقها حماس كبير من قبل الفريقين، واستطاعت أوغندا خطف خطف الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، بعد ضربة حرة على حدود منطقة جزاء الكونغوا تم تنفيذها بدقة ليحولها المهاجم الأوغندي برأسه في الشباك.

ويشارك في كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمين على 6 مجموعات، يلعبون في 6 ملاعب وهي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام البطولة بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.