وصول أحمد أحمد وصامويل إيتو إلى استاد الإسكندرية

وصل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وصامويل إيتو نجم الكرة الكاميرونية، إلى ملعب استاد الإسكندرية، لمتابعة مباراة نيجيريا وبوروندى.

وانطلقت اليوم مباريات المجموعة الثانية التى تضم نيجيريا، غينيا، بورندى، مدغشقر.

إيتو في ملعب الإسكندرية

وأعلن جيرونت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن تشكيل فريقه الذي سيواجه بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويبحث منتخب النسور الخضراء عن اللقب الأفريقى الرابع فى تاريخه خلال 17 مشاركة، بكتيبة قوية ومتكاملة استقر عليها جيرنوت روهر، المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، إذ إنه قرر الاعتماد على دانييل أكيبى حارس مرمى فريق كايزر تشيفز، ليصبح الحارس الأساسى فى تشكيلته بكأس أمم أفريقيا، رغم مشواره المحدود مع المنتخب، بعد الأداء الاستثنائى الذى قدمه فى وديتى زيمبابوى والسنغال.

وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب بوروندي مباراة اليوم، وهو يخوض أولى مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا ليكتب اسمه كأحدث المشاركين في بطولة أفريقيا، حيث يعول أوليفييه نيونجو، المدير الفني لمنتخب بوروندي على عبد الرازق فيستون وسيدريك إميسا والخطير سايدو بيراهينو.

وقائمة منتخب نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي)

خط الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني).

الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلسبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا الإسرائيلي)

خط الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جالاتسراي التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي) – بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – – صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني).