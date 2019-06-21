أمم أفريقيا 2019| هجوم السنغال المرعب في اختبار صعب أمام تنزانيا

تنطلق فى السابعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوى، مواجهة جديدة من مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بمواجهة السنغال وتنزانيا، وتكمن أبرز نقاط قوة المنتخب السنغالى فى امتلاكه خط هجوم قوياً، يعد الأفضل فى أفريقيا حالياً.

وعلى الرغم من غياب ساديو مانى، عن الافتتاح بسبب تراكم الإنذارات، فإن الفريق به عناصر مرعبة كثيرة مثل، كيتا بالدى، جناح إنتر ميلان الخطير، والمهاجم المرعب مباى ديانى، لاعب جالطة سراى التركى، هداف الدورى التركى الموسم الماضى برصيد 30 هدفاً، ومباى نيانج، لاعب استاد رين الفرنسى، وهداف أسود التيرانجا بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا برصيد 3 أهداف، بالإضافة لامتلاكهم أقوى مدافع أفريقى حالياً وهو خاليدو كوليبالى، لاعب نادى نابولى الإيطالى، والذى يتصارع عليه كبار أوروبا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وحقق منتخب أسود التيرانجا، رقماً مميزاً فى التصفيات المؤهلة للبطولة، حيث يعد أكثر المنتخبات حصداً للنقاط، بعدما نجح فى حصد 16 نقطة وضعته فى صدارة المجموعة الأولى.

أمونيكي يطلب دعم الجماهير المصرية

وأكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، أن فريقه لا يخشى مواجهة أى فريق فى البطولة، وشدد على أنه لا مجال للاستهانة بأى منافس، وقال: "لا يمكننا التقليل من شأن أى فريق منافس قبل المباريات، خاصة كينيا وتنزانيا، والقدر أوقعنا أمام الجزائر للمرة الثالثة على التوالى فى المجموعة نفسها".

وعلق إدريسا جويى، لاعب وسط منتخب السنغال: "لأول مرة ستقام البطولة عبر التاريخ بمشاركة 24 منتخباً، ويعتبر السنغال من المرشحين بقوة لتحقيق اللقب، لكن البطولة لن تكون سهلة، كما يظن البعض، وذلك على الرغم من تألق عناصر المنتخب السنغالى فى أوروبا، واحتلال المنتخب صدارة المنتخبات الأفريقية فى تصنيف الاتحاد الدولى"، كما أكد أوجستين سنجور، رئيس اتحاد الكرة السنغالى، أن فرصة منتخب بلاده كبيرة جداً للفوز بالبطولة، وقال: "نحن الأحق للفوز بالبطولة، ونحن المرشح الأول".

على الجانب الآخر، خاض منتخب تنزانيا بقيادة مدربه إيمانويل أمونيكى، معسكر إعداد قوياً، وواجه خلاله المنتخب الوطنى المصرى، وخسر بهدف دون مقابل، على ملعب برج العرب، ويضم الجهاز الفنى، الثنائى عبدالرحمن عيسى مدرباً، وعلى طه محلل أداء.

وطالب "أمونيكى"، النجم الأسبق للزمالك، ومنتخب نيجيريا، بدعم الجماهير المصرية خلال مباراة اليوم وقال: "الجماهير المصرية ستساندنى، لأننى مصرى، لدىّ العديد من الأصدقاء هنا، وعندما أتيت لتدريب تنزانيا، أخبرتهم بأننا لا نحتاج إلى معجزة حتى نتأهل، بل إلى العمل الجاد، هذه كانت فلسفتى منذ أن كنت لاعباً فى الزمالك، ولا تزال فلسفتى كمدرب".