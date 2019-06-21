عاجل| كيتا بالدي يفتتح أهداف السنغال أمام تنزانيا في أمم أفريقيا

نجح المنتخب السنغالي في إحراز أول أهدافه في شباك تنزانيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والُمقامة فعالياتها حاليًا على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

أحرز هدف المنتخب السنغالي كيتا بلدي، في الدقيقة 28 من زمن المباراة بتسديدة قوية من جانب لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

وأقيم اللقاء على ملعب "الدفاع الجوي"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخبات السنغال، الجزائر، تنزانيا، كينيا، وهي المجموعة التي تلعب جميع مبارياتها على ملعب الدفاع الجوي.

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب مصرية وهي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

ماني يغيب عن أسود التيرانجا أمام تنزانيا

ويغيب ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، وهداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، عن اللقاء بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف، لتلقيه الكارت الأصفر الثاني في مشوار أسود التيرانجا بالتصفيات المؤهلة للبطولة.

وأعرب أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن حزنه الشديد لغياب نجم الفريق الأول، كما يرى أن عقوبة الإيقاف قاسية نظرًا لأنها تعود للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، لكنه يحترم قرارات الاتحاد الأفريقي.

ويُعد غياب ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، أحد الأسباب التي تسببت في صداع برأس المدير الفني أليو سيسيه، قبل مواجهة تنزانيا، رغم ضعف المنافس بالنسبة لأسود التيرانجا.

وجاء تشكيل المنتخب السنغالي كالآتي: حراسة المرمى: ميندي خط الدفاع: وجاوي، ساني، كوليبالي، سبالي خط الوسط: دياتا، جايي، نيداي، كيتا بالدي خط الهجوم: إسماعيل سار، نيانج.