أمم أفريقيا 2019| بالفيديو.. منتخب الجزائر يتقدم بهدفين على كينيا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين الجزائر وكينيا، بتقدم المنتخب الجزائري بهدفين مقابل لا شيء، في افتتاح مباريات المنتخبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تحتضنها مصر بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، وتنتهي 19 من شهر يوليو المقبل.

وسجل الهدف الأول بغداد بونجاح، الهدف الأول في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء. بينما سجل الهدف الثاني رياض محرز في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

ويسعى منتخب الجزائر لبدء مشواره في بطولة أمم أفريقيا، بحصد 3 نقاط مهمة، لأجل أن يكتسب لاعبيه الثقة في بداية البطولة، وتكون رسالة مهمة لجميع المنافسين، خاصة وأن محاربي الصحراء من أبرز المرشحين للقب.

ويقدم الوطن سبورت، بثًا مباشرًا لحظة بلحظة، لمباراة الجزائر وكينيا، في افتتاح مباريات المنتخبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تحتضنها مصر، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، وتنتهي 19 من شهر يوليو المقبل.

وجاء تشكيل المنتخب الجزائري كالتالي:

رياض محرز وبونجاح يقودان الجزائر أمام كينيا

حراسة المرمى: مبولحي.

خط الدفاع: عطال - مندي - بن العمري - بن سبعيني.

خط الوسط: قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

أحداث المباراة:

انطلاق المباراة بصافرة الحكم المالي كيتا

ق2 تهديد أول من منتخب الجزائر عن طريق يوسف البلايلي، وحارس كينيا ينقذ الموقف.

ق5 هجوم خطير من جانب منتخب الجزائر وسط سرحان من جانب مدافعي كينيا.

ق11 مخالفة خطيرة لمنتخب الجزائر على حدود منطقة الجزاء.

ق13 تسديدة قوية من رياض محرز تصطدم بأقدام مدافعي كينيا.

ق15 كينيا لم تصل للحارس الجزائري ريس امبولحي حتى الان، في ظل استحواذ كامل من جانب محاربي الصحراء.

ق20 الحكم المالي يشهر بطاقتين صفراوتين في وجه لاعبا منتخب كينيا بعد تدخلهم العنيف على لاعبي الجزائر.

ق24 يوسف البلايلي يسدد بقوة بين يدي حارس منتخب كينيا.

ق28 رياض محرز يطلق صاروخا من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته تمر بجوار القائم الأيمن.

ق30 مباراة من جانب واحد حتى الان، في ظل ضغط متواصل من جانب الجزائر وتراجع لكينيا.

ق32 ركلة جزاء للمنتخب الجزائري بعد عرقلة ليوسف عطال داخل منطقة الجزاء.

ق33 هدف بغداد بو نجاح يتقدم للجزائر بالهدف الأول من ركلة جزاء

ق35 المنتخب الجزائري يواصل ضغطه من أجل الهدف الثاني.

ق37 بغداد بو نجاح يهدر فرصة الهدف الثاني للمنتخب الجزائري.