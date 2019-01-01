التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، خلال المباراة المقامة بينهما على استاد السلام، في الجولة الأولى، من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا والمقامة حاليا بمصر، وتنتهي في التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبيه مرمى جنوب أفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.

وأنقذت العارضة هجمة خطيرة لكوت ديفوار، بعدما سدد نيكولاس بيبي الكرة، ولكنها ارتطمت بها، هذا بالإضافة إلى إهدار العديد من الانفرادات عن طريق لاعبي كوت ديفوار.

سيطرة من الأفيال وهجمات على استحياء للأولاد

ق 3: كودجي لاعب كوت ديفوار ينطلق ويتوغل داخل منطقة جزاء جنوب أفريقيا ولكن الكرة تطول عليه.

ق 5: هدوء في المباراة.

ق 8: تسلل على لاعب جنوب أفريقيا من وسط الملعب، بعدما كاد ينفرد بالمرمى لولا الدفاع الذي كشف مصيدة التسلل.

ق 16: وونلو كوليبالي يرسل عرضية من الجهة اليسرى، لكن تمركز جيد من الدفاع الجنوب إفريقي وتم تشتيت الكرة.

ق 23: أولى البطاقات الصفراء في اللقاء من نصيب ليبو موسيبا لاعب منتخب جنوب إفريقيا، بعد تدخل مع سيرجي أورييه.

ق 29: توقف اللعب لسقوط سفيسو هلانتي لاعب منتخب جنوب إفريقيا، ودخول الجهاز الطبي.

ق 32: نيكولاس بيبي يصوب ضربة حرة ولكنها تصطدم بالعارضة وتمر بسلام على مرمى جنوب أفريقيا.

ق 33: كودجيا لاعب كوت ديفوار ينفرد بمرمى جنوب أفريقيا ويصوب بقوة ولكنها في منتصف المرمى ويتصدى لها الحارس.

ق 35: خطأ على دين فورمان لاعب جنوب إفريقيا، بعد تدخل مع فرانك كيسي في وسط الملعب.

ق 40: بطاقة صفراء من نصيب جيان سيري ، بعد تدخل مع لاعب جنوب إفريقيا.

الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل من ضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.