أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ماني: تحقيق كأس الأمم حلمي الأكثر جنونًا.. ويمكني تبديل أبطال أوروبا بـ"أمم أفريقيا"

بث مباشر لمباراة تونس وأنجولا بأمم أفريقيا

سيرجي أورييه: سنحاول إرضاء جمهور كوت ديفوار في أمم أفريقيا

أرسنال يبيع محمد النني بعد أمم أفريقيا 2019

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا

05:33 م | الإثنين 24 يونيو 2019
كتب: إسلام حجازي
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

أخبار متعلقة

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، خلال المباراة المقامة بينهما على استاد السلام، في الجولة الأولى، من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا والمقامة حاليا بمصر، وتنتهي في التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبيه مرمى جنوب أفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.

وأنقذت العارضة هجمة خطيرة لكوت ديفوار، بعدما سدد نيكولاس بيبي الكرة، ولكنها ارتطمت بها، هذا بالإضافة إلى إهدار العديد من الانفرادات عن طريق لاعبي كوت ديفوار.

سيطرة من الأفيال وهجمات على استحياء للأولاد

ق 3: كودجي لاعب كوت ديفوار ينطلق ويتوغل داخل منطقة جزاء جنوب أفريقيا ولكن الكرة تطول عليه.

ق 5: هدوء في المباراة.

ق 8: تسلل على لاعب جنوب أفريقيا من وسط الملعب، بعدما كاد ينفرد بالمرمى لولا الدفاع الذي كشف مصيدة التسلل.

ق 16: وونلو كوليبالي يرسل عرضية من الجهة اليسرى، لكن تمركز جيد من الدفاع الجنوب إفريقي وتم تشتيت الكرة.

ق 23: أولى البطاقات الصفراء في اللقاء من نصيب ليبو موسيبا لاعب منتخب جنوب إفريقيا، بعد تدخل مع سيرجي أورييه.

ق 29: توقف اللعب لسقوط سفيسو هلانتي لاعب منتخب جنوب إفريقيا، ودخول الجهاز الطبي.

ق 32: نيكولاس بيبي يصوب ضربة حرة ولكنها تصطدم بالعارضة وتمر بسلام على مرمى جنوب أفريقيا.

ق 33: كودجيا لاعب كوت ديفوار ينفرد بمرمى جنوب أفريقيا ويصوب بقوة ولكنها في منتصف المرمى ويتصدى لها الحارس.

ق 35: خطأ على دين فورمان لاعب جنوب إفريقيا، بعد تدخل مع فرانك كيسي في وسط الملعب.

ق 40: بطاقة صفراء من نصيب جيان سيري ، بعد تدخل مع لاعب جنوب إفريقيا.

الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل من ضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أخبار قد تعجبك

طوارئ في منتخب مصر للتدريب على خطة "هروب صلاح" من دفاعات الكونغو

استطلاع رأى

  • تونس

    تونس

  • -

    :

    -

    07:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • أنجولا

    أنجولا

  • مالي

    مالي

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • موريتانيا

    موريتانيا

  • كوت ديفوار

    كوت ديفوار

  • 1

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • جنوب إفريقيا

    جنوب إفريقيا

الأكثر قراءة

تغيير مُفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو في مركز الهجوم

إنفانتينو: مصر سحرتني.. والفراعنة أبهروا العالم بليلة استثنائية

كان 2019| كوبر يعلق على أداء منتخب مصر ويحذر من الكونغو
فرمان لبدلاء المنتخب بالتركيز خوفًا من الإصابات