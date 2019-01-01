عاجل| كودجيا يتقدم بالهدف الأول لكوت ديفوار في شباك جنوب أفريقيا

سجل منتخب كوت ديفوار الهدف الأول في شباك جنوب أفريقيا بالدقيقة 65 من زمن المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.

واستغل جوناثان كودجيا بينية أرضية من الجانب الأيسر ليضعها بقدمه في الشباك محرزا الهدف الأول للأفيال مع الدقيقة 65.

ويقدم "الوطن سبورت" بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة جنوب أفريقيا وكوت ديفوار، ضمن مبارايات المجموعة المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها 4 والنصف مساء اليوم على استاد السلام.

وتستكمل اليوم مباريات المجموعة الرابعة بمباراة الأولاد وكوت ديفوار، إذ أقيمت مباراة بالأمس بين المغرب وناميبيا، وفاز أسود الأطلس على منتخب ناميبيا بهدف نظيف.

وتُذاع المباراة على قناة "تايم سبورت" التردد الأرضي، بالإضافة إلى قنوات "بي إن سبورتس ماكس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

ويدخل الأفيال المباراة بقيادة إبراهيما كامارا، مدرب الفريق، معتمدًا على خبرات ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس، وفرانك كيسي لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى نيكولا بيبي لاعب ليل الفرنسي وثاني هدافي الدوري الفرنسي برصيد 22 هدفًا.

وأعلن الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا عن تشكيل البافانا بافانا لمواجهة منتخب كوت ديفوار في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة الخاصة بالمنتخبين، والذي تقام مبارياتها على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل منتخب جنوب أفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونين ويليامز

الدفاع: سيفسو هيلانتي، تيولاني هلاتشوايو، تانسانكا ماكيزي، كامويلو موكونجو، بولي مخاوانازي.

خط الوسط: ديان فورمان، تياني مابوندا، تيمبا زواني، بيرسي تاو

خط الهجوم: ليبو موتيبا.

وتوافدت جماهير كوت ديفوار نحو ملعب السلام لمؤازرة منتخبات بلادهم في مباراته الافتتاحية ببطولة أمم أفريقيا في المجموعة الرابعة، وتواجدت أعداد كبيرة من قبل داعمي المنتخبين.