عاجل| "كاف" يرفض طلب الكاميرون باستبدال لاعبه المُهدد بالموت

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طلب الاتحاد الكاميروني باستبدال لاعب جويل تاجوي، الذي غادر قائمة فريقه لكأس الأمم الأفريقية، بعد إصابته بتوقف في عضلة القلب أثناء التدريبات.

وكشفت ليوسيريتا موبينجا، المتحدث الإعلامي للمنتخب الكاميروني، عن تطورات جديدة في أزمة اللاعب جويل تاجو، المستبعد من قائمة منتخب الكاميرون بسبب تعرضه لأزمة قلبية، خلال مران منتخب بلاده استعدادا لمواجهة غينيا بيساو.

وتابعت: "تعرض اللاعب لأكثر من مرة للأشعة من أجل التأكد من سلامة صحته، والجهاز الطبي بقيادة ويليام نجاتشو كشف عن وجود أزمة كبيرة وهناك خطر على حياته، وهو معرض للموت في أي لحظة حال مشاركته مع المنتخب".

اللاعب لديه مشكلة خطيرة ومعرض للموت

واستكملت حديثها عن أزمة اللاعب وأخر التطورات: "مارتيمو البرتغالي ناديه الذي يلعب له طلب منه العودة من أجل العلاج، ومن المقرر أن يغادر مصر بعد أول مباراة للكاميرون، والتي ستقام اليوم ضد غينيا بيساو، والطاقم الطبي أبلغ أعضاء الاتحاد بأن اللاعب لديه مشكلة كبيرة ولن يستطيع الاستمرار مع منتخب بلاده خلال بطولة أفريقيا".

وقالت موبينجا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "اللاعب لديه مشكلة خطيرة على مستوى الشريان ولا يتنفس بصورة طبيعية".

وغادر المهاجم الكاميروني، معسكر فريقه بعد تأكد إصابته بخلل في وظائف الشريان التاجي في القلب، والتي تعد من الإصابات النادرة.

واكتشف الاتحاد الكاميروني إصابة اللاعب أثناء معسكره في قطر، قبل أن يتم التأكد من الإصابة في مصر، لتقرر إدارة المنتخب استبعاد اللاعب خوفاً على صحته.

ويستعد المنتخب الكاميروني، لبداية مشواره في الدفاع عن لقبه بكأس الأمم الأفريقية، عندما يواجه غينيا بيساو مساء الليلة في الجولة الأولى للمجموعة السادسة.