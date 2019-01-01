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كأس الأمم| الهدف الأول للمنتخب الكاميروني في شباك منتخب غينيا بيساو

08:24 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019
كتب: أحمد الحنفي
كأس الأمم| الهدف الأول للمنتخب الكاميروني في شباك منتخب غينيا بيساو

منتخب الكاميرون

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سجل المنتخب الكاميروني، الهدف الأول في شباك منتخب غينيا بيساو، في المباراة التي تقام باستاد الإسماعيلية، وأطلقت صافرتها في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وسجل الهدف الأول عن طريق يايا بانانا في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

ويسعى منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 5 ألقاب، لتحقيق الفوز في ضربة البداية قبل مواجهة غانا في قمة مباريات المجموعة السبت المقبل.

ويخوض المنتخب الكاميروني، أولى مبارياته بالنسخة 32 من مسابقة كأس الأمم الأفريقية، اليوم على ستاد الإسماعيلية أملا في الحفاظ على لقب النسخة الماضية التي أقيمت بالجابون 2017.

وتضم المجموعة السادسة كلا من غانا والكاميرون وغينيا بيساو وبنين.

سيدروف يبحث عن النجاح مع الكاميرون

وفي سياق متصل، خاض كلارنس سيدروف المدير الفني للكاميرون في 5 لقاءات رسمية حتى الآن، فاز على جزر القمر 3-0 وهزم من المغرب بهدفين دون رد، وفاز على مالاوي بهدف دون رد، وحقق تعادلين مع مالاوي وجزر القمر، في إياب التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، وخاض مبارة ودية مع المتنخب البرازيلي وخسر بهدف دون رد.

ويغيب فينيست أبوبكر، نجم المنتخب الكاميروني و قاهر المنتخب المصري في نهائي كأس الأمم الأفريقية في عام 2017 والتي أقيمت بالجابون، بعدما سجل الهدف الثاني في مرمى المنتخب المصري في مباراة انتهت بتغلب الكاميرون بهدفين مقابل هدف وحيد، عن القائمة النهائية التي ستشارك في كاس الأمم الأفريقية.  

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب هي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

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