كأس الأمم الأفريقية| التعادل السلبي يسيطر علي الشوط الأول بين الكاميرون وغينيا بيساو

إنتهى الشوط الأول من مباراة الكاميرون وغينيا بيساو، بالتعادل السلبي في المباراة المقامة بينها على استاد الإسماعلية، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة علي الأراضي المصرية من الفترة 21 من الشهر الجاري حتي 19 يوليو المقبل.

وشهد الشوط الأول سيطرة من المنتخب الكاميروني علي أحداث المباراة، وحاول تسجيل الهدف الأول، لكن تمساك منتخب غينيا بيساو في الشق الدفاعي فرض التعادل السلبي علي المباراة.

ويحاول منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 5 ألقاب، تحقيق الفوز في ضربة البداية قبل مواجهة غانا في قمة مباريات المجموعة السبت المقبل.

ونجح منتخب الكاميرون في حجز مقعده من النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حل ثانيًا في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة للمسابقة خلف المغرب صاحب الصدارة.

ويحتفظ منتخب الكاميرون بـ10 لاعبين فقط من الفريق، الذي توج بالنسخة الماضية للبطولة في الجابون مطلع عام 2017، كما أن العديد من الجماهير الكاميرونية تأمل في تواجد الفريق ضمن منتخبات المربع الذهبي للبطولة.

كما يسعى منتخب غينيا عن الخروج من مباراة اليوم بالخروج من المباراة بنقطة التعادل، في ظل تفوق نظيره الكاميروني من ناحية القدرات الفنية والبدنية.

الكاميرون تواجه غينيا بيساو بثنائي هجومي

وفي سياق أخر، أعلن كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرونعن تشكيل الأسود الذي سيواجه غينيا بيساو في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: يايا بانانا - جويسكيم تشاكونتي - أويونجو بيتولو - ميشيل نجاديو

الوسط: تشوبو مواتينج - أندري أنجويسا - أرناود ديوم - جيورجيس ماندجيك

الهجوم: كريستيان باسجوج - إكامبي.