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بالفيديو| الكاميرون تهزم غينيا بيساو بثنائية في افتتاح المجموعة السادسة

08:56 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019
كتب: أحمد الحنفي
بالفيديو| الكاميرون تهزم غينيا بيساو بثنائية في افتتاح المجموعة السادسة

جماهير الكاميرون

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حقق المنتخب الكاميروني فوزًا سهلًا علي منتخب غينيا بيساو، بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي أقيمت باستاد الإسماعيلية، وأطلقت صافرتها في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وسجل الهدف الأول عن طريق يايا بانانا في الدقيقة 66 من عمر المباراة،ثم أضاف الهدف الثاني عن طريق باهوكن في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد الكاميرون لثلاث نقاط، يتصدر بيهم المجموعة السادسة في إنتظأر لقاء غانا وبنين.

ويسعى منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 5 ألقاب، في الظهور بشكل مميز في البطولة وتقديم أفضل عروض.

    

مدرب الكاميرون يبحث عن المجد 

وفي سياق متصل، خاض كلارنس سيدروف المدير الفني للكاميرون في 5 لقاءات رسمية حتى الآن، فاز على جزر القمر 3-0 وهزم من المغرب بهدفين دون رد، وفاز على مالاوي بهدف دون رد، وحقق تعادلين مع مالاوي وجزر القمر، في إياب التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، وخاض مبارة ودية مع المتنخب البرازيلي وخسر بهدف دون رد.

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب هي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

وتشهد البطولة، غياب فينيست أبوبكر، نجم المنتخب الكاميروني و قاهر المنتخب المصري في نهائي كأس الأمم الأفريقية في عام 2017 والتي أقيمت بالجابون.

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