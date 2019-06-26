مدرب الكونغو: سنخرج بنتيجة إيجابية أمام مصر.. ومحمد صلاح أفضل اللاعبين الأفارقة

أكد فلورينت إيبينجى، المدير الفنى لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أن مباراة اليوم مع الفراعنة صعبة، موضحًا أن فريقه جاهز للظهور بشكل قوى أمام الفراعنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية للتمسك بأمل التأهل للدور الثانى فى البطولة.

وقال "إيبينجى": "منتخب مصر فريق كبير للغاية، يمتلك لاعبين من العيار الثقيل على غرار محمد صلاح، وستكون المواجهة معهم صعبة علينا بكل تأكيد فهم فريق متكامل ودائماً ما يقدمون مباريات قوية، لكننا سنلعب ضدهم للفوز فقط إذا أردنا الاستمرار فى البطولة، كما أننى أجهز مفاجأة قوية لمباغتة مصر وسنخرج من اللقاء بنتيجة إيجابية تساعدنا فى اللقاء الأخير أمام زيمبابوى ووقتها سنتمكن من التأهل للدور الثانى رفقة الفراعنة".

وأضاف المدرب الكونغولى: "أعرف الكرة المصرية بشكل عام، فقد خضت مباريات كثيرة أمامه وواجهت بعض اللاعبين الحاليين فى المنتخب المصرى مع فريق الأهلى، حينما كنت أقود فيتا كلوب، هناك عدد رائع من اللاعبين فى صفوف مصر، دائماً أجد الإصرار لديهم على تحقيق الفوز، لقد عالجنا الأخطاء التى وقعنا فيها فى المباراة السابقة، وسيكون هناك عدة تغييرات فى تشكيل الفريق أمام مصر عكس مباراة أوغندا".

مدرب الكونغو: محمد صلاح لاعب قوي جدا وأفضل النجوم الأفارقة

وتابع: "صلاح لاعب قوى، وهو أفضل اللاعبين الأفارقة فى الوقت الحالى بالنسبة لى، لقد شاهدت مباريات كثيرة له مع ناديه ليفربول الإنجليزى، كما أننى أعلم أن المنتخب المصرى يعول عليه كثيراً، ودائما ما تنتظره الجماهير فى مصر لجلب الفوز لهم، لقد ساعد منتخب بلاده فى الوصول لكأس العالم الماضية، لذلك وضعت خطة لإيقافه فى المباراة ودائماً سأنتبه لتحركاته داخل الملعب من أجل منع الخطورة عن مرمانا".

واختتم منتخب الكونغو الديمقراطية تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، بالملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب، تحضيرًا لمواجهة مصر، مساء غدًا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي منتخبا مصر والكونغو في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثانية لدور المجموعات، حيث إن فوز الفراعنة يمنح الفريق بطاقة التأهل للدور الثاني.