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بالفيديو .. المجموعة السادسة| أيو يتعادل لغانا أمام بنين في أمم أفريقيا

10:15 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو .. المجموعة السادسة| أيو يتعادل لغانا أمام بنين في أمم أفريقيا

أندريه أيو

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نجح المنتخب الغاني في إدراك التعادل أمام بنين، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وسجل أندريه أيو هدف غانا في الدقيقة التاسعة.

    

وتنقل قناة "تايم سبورت"، المباراة، على التردد الأرضي المباراة، بالإضافة إلى مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

ويخوض منتخب غانا مباراة اليوم تحت قيادة مديره الفني كواسي أبياه، وهدفه اقتناص أول ثلاث نقاط، في ضربة البداية، التي ستكون بلقاء بنين، خاصة أن اللقاءات المقبلة لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل وجود الكاميرون وغينيا بيساو، في المجموعة السادسة، التي أوقعته القرعة بدور المجموعات من كان 2019.

ومن ناحية أخرى، يخوض منتخب غانا مبارياته في البطولة، وهو يعول على خدمات مجموعة من اللاعبين، الذين لديهم القدرة على صناعة الفارق، على رأسهم أسامواه جيان لاعب قيصري سبور التركي العائد من الاعتزال الدولي، وجوردان آيوا لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، وتوماس بارتي، أتليتكو مدريد الإسباني، كما يملك المنتخب الغاني لاعبين في منطقة خط الوسط لديهم القدرة على الربط ما بين جميع خطوط الملعب، الأمر يشير إلى أنه يمتلك تشكيلاً مثالياً لخوض غمار البطولة.

ولمشاهدة البث المباشر لمباراة غانا وبنين من هنا:

وفي الوقت ذاته، قرر مدرب المنتخب الغاني كويسي أبياه، استبعاد بعض اللاعبين، الذين كانوا ضمن الركائز الأساسية داخل المنتخب، ويعد أبرزهم عبد المجيد واريس لاعب نانت الفرنسي، وأبنيزر أفوري لاعب نيويورك الأمريكي، إذ أن استبعادهم كان بمثابة صدمة للجماهير.

ويخوض منتخب غانا مباراة اليوم تحت قيادة مديره الفني كواسي أبياه، وهدفه اقتناص أول ثلاث نقاط، في ضربة البداية التي ستكون بلقاء بنين، خاصة أن اللقاءات المقبلة لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل وجود الكاميرون وغينيا بيساو في المجموعة السادسة، التي أوقعته القرعة بدور المجموعات من كان 2019.

ومن ناحية أخرى، يخوض منتخب غانا مبارياته في البطولة، وهو يعول على خدمات مجموعة من اللاعبين، الذين لديهم القدرة على صناعة الفارق، على رأسهم أسامواه جيان لاعب قيصري سبور التركي العائد من الاعتزال الدولي، وجوردان آيوا لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، وتوماس بارتي، أتليتكو مدريد الإسباني، كما يملك المنتخب الغاني لاعبين في منطقة خط الوسط لديهم القدرة على الربط ما بين جميع خطوط الملعب، الأمر يشير إلى أنه يمتلك تشكيلاً مثالياً لخوض غمار البطولة.

في الوقت ذاته، قرر مدرب المنتخب الغاني كويسي أبياه، استبعاد بعض اللاعبين، الذين كانوا ضمن الركائز الأساسية داخل المنتخب، ويعد أبرزهم عبد المجيد واريس لاعب نانت الفرنسي، وأبنيزر أفوري لاعب نيويورك الأمريكي، إذ أن استبعادهم كان بمثابة صدمة للجماهير.

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