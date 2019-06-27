بث مباشر مباراة مدغشقر وبوروندي في أمم أفريقيا 2019

يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لمباراة مدغشقر وبوروندي، التي تنطلق في الرابعة والنصف عصرًا، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويدخل منتخب مدغشقر المباراة متواجداً المركز الثالث بالمجموعة الثانية، برصيد نقطة واحدة، خلف نيجيريا صاحب الصدارة برصيد ثلاث نقاط، وغينيا الوصيف، في الوقت الذي يقبع فيه منتخب بوروندي في قاع المجموعة بدون رصيد، وهو ما قد يزيد من صعوبة المباراة بالنسبة للطرفين اللذين يبحثان عن الابتعاد عن ذيل الترتيب.

تشكيل مثالي لمدغشقر في موقعته أمام بوروندي

ويبقى أمام نيكولاس دوبوي، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، خيارات عدة للاعتماد عليها في موقعته اليوم، إذ أنه يمتلك تشكيلاً مثالياً قد يعزز موقفه أمام بوروندي، بوجود مجموعة من المحترفين في أندية مغمورة بأوروبا، بالإضافة للعديد من العناصر التي تنشط في أندية عربية.

ويعد أبرز العناصر التي يعتمد عليها دوبوي، باولن فوافي، الذي يلعب بقميص مصر للمقاصة، إذ إنه ينوى الاعتماد على طريقته المعتادة التي بدأ بها مباراته أيضاً أمام غينيا، على أن يتم التغيير وفقاً لسير المباراة، ولكنه يعول على خدماته بشكل كبير باعتباره يمتلك خبرة اللعب على الملاعب المصرية التي تحتضنها البطولة.

وفي المقابل، حرص أوليفيه نيوجيكو، المدير الفنى لمنتخب بوروندى، على عقد محاضرة بالفيديو فى التدريب الختامى للاعبيه، من أجل تحديد بعض السلبيات التى ظهرت فى لقاء الأخير، وحذرهم من الانصياع لحالة الخلل الدفاعي التي عاني منها الفريق على مستوى المباريات السابقة، وطالبهم بضرورة التمركز بشكل جيد وإغلاق المساحات الفارغة وراء ظهيرى الجنب، إضافة إلى عدم الاستسلام حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة.