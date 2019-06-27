أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بث مباشر لحظة بلحظة.. مباراة مدغشقر وبوروندي بأمم أفريقيا

بالصور.. شوبير والرفاعي يكرمان سارة عصام نجمة الدوري الإنجليزي

كان 2019| تشكيل منتخبي مدغشقر وبوروندي في مباراة اليوم

مصادر: البرتغالي بيدرو خارج حسابات الأهلي لخلافة "لاسارتي"

بث مباشر مباراة مدغشقر وبوروندي في أمم أفريقيا 2019

04:28 م | الخميس 27 يونيو 2019
كتب: ندى قطب
بث مباشر مباراة مدغشقر وبوروندي في أمم أفريقيا 2019

مدغشقر

أخبار متعلقة

يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لمباراة مدغشقر وبوروندي، التي تنطلق في الرابعة والنصف عصرًا، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويدخل منتخب مدغشقر المباراة متواجداً المركز الثالث بالمجموعة الثانية، برصيد نقطة واحدة، خلف نيجيريا صاحب الصدارة برصيد ثلاث نقاط، وغينيا الوصيف، في الوقت الذي يقبع فيه منتخب بوروندي في قاع المجموعة بدون رصيد، وهو ما قد يزيد من صعوبة المباراة بالنسبة للطرفين اللذين يبحثان عن  الابتعاد عن ذيل الترتيب.

تشكيل مثالي لمدغشقر في موقعته أمام بوروندي

ويبقى أمام نيكولاس دوبوي، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، خيارات عدة للاعتماد عليها في موقعته اليوم، إذ أنه يمتلك تشكيلاً مثالياً قد يعزز موقفه أمام بوروندي، بوجود مجموعة من المحترفين في أندية مغمورة بأوروبا، بالإضافة للعديد من العناصر التي تنشط في أندية عربية.

ويعد أبرز العناصر التي يعتمد عليها دوبوي،  باولن فوافي، الذي يلعب بقميص مصر للمقاصة، إذ إنه ينوى الاعتماد على طريقته المعتادة التي بدأ بها مباراته أيضاً أمام غينيا، على أن يتم التغيير وفقاً لسير المباراة، ولكنه يعول على خدماته بشكل كبير باعتباره يمتلك خبرة اللعب على الملاعب المصرية التي تحتضنها البطولة.

وفي المقابل، حرص أوليفيه نيوجيكو، المدير الفنى لمنتخب بوروندى، على عقد محاضرة بالفيديو فى التدريب الختامى للاعبيه، من أجل تحديد بعض السلبيات التى ظهرت فى لقاء الأخير، وحذرهم من   الانصياع لحالة الخلل الدفاعي التي عاني منها الفريق على مستوى المباريات السابقة، وطالبهم  بضرورة التمركز بشكل جيد وإغلاق المساحات الفارغة وراء ظهيرى الجنب، إضافة إلى عدم الاستسلام حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

أخبار قد تعجبك

الحوار الكامل| موسيماني: مستوى مصر الحقيقي لم يظهر حتى الآن في "كان 2019"

استطلاع رأى

  • السنغال

    السنغال

  • -

    :

    -

    07:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • الجزائر

    الجزائر

  • كينيا

    كينيا

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • تنزانيا

    تنزانيا

  • مدغشقر

    مدغشقر

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • بوروندي

    بوروندي

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا 2019

شاهد بث مباشر مباراة مصر والكونغو في كان 2019

عاجل| تعليق نادي أتروميتوس اليوناني على أزمة عمرو وردة: ملناش علاقة به
السنغال والجزائر يتسلحان بالكبار في مواجهة للتاريخ بكأس أمم أفريقيا