بالصور| تزايد أعداد الجماهير في استاد الدفاع الجوي قبل لقاء الجزائر والسنغال

تزايد أعداد الجماهير في استاد الدفاع الجوي قبل لقاء الجزائر والسنغال

تزايد قبل قليل أعداد الجماهير في ملعب الدفاع الجوي، قبل انطلاق مباراة المنتخب الجزائري ونظيره منتخب السنغال، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، ببطولة أمم أفريقيا 2019.

وتنطلق مباراة محاربي الصحراء ونظيره السنغالي في السابعة مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

وكان منتخب الجزائر، حقق الفوز في المباراة الأولى بهدفين نظيفين على حساب المنتخب الكيني، ليتصدر المجموعة مناصفة مع السنغال، الذي فاز بالنتيجة ذاتها على المنتخب التنزاني.

الجزائر والسنغال في لقاء لأجل صدارة المجموعة الثالثة

ويدخل منتخب الجزائر مباراة اليوم بتشكيل ضم: رايس مبولحي لحراسة المرمى، ويوسف عطال، وعيسى ماندي، وجمال بلعمري ورامي بينسبعيني، في خط الدفاع، وعدلان قديورة، وسفيان فيغولي، واسماعيل بن ناصر، في وسط الملعب، ورياض محرز، ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح، يقودون خط الهجوم.

بينما يدخل المنتخب السنغالي اللقاء بالتشكيل التالي: ميندي، واجو ووياتي، وكوليبالي، وسبالي، ونيداي، ودايو، وبالدي، ودياتي، ماني، ونيانج.

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب مصرية هي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.