ماني: أتمنى مواجهة صلاح في نهائي أمم أفريقيا.. وقدمنا أفضل ما لدينا أمام الجزائر

أعرب لاعب المنتخب السنغالي وليفربول الإنجليزي، ساديو ماني عن حزنه الكبير لخسارة منتخب بلاده اليوم أمام الجزائر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في المواجهة التي أقيمت فعالياتها على ملعب الدفاع الجوي، مساء اليوم، الخميس.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى.

ماني: أتمنى مقابلة صلاح في نهائي أمم أفريقيا وسنتجاوز خسارة الجزائر

وقال "ماني" في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: حزين للغاية لتلك الخسارة المفاجئة أمام المنتخب الجزائري، لكن بالتأكيد سنتجاوز جميعنا هذا الأمر.

وتابع: على الرغم من تلك الخسارة، إلا أن جميع لاعبي المنتخب السنغالي قدموا أفضل ما لديهم على الإطلاق وقدموا مباراة كبيرة، ونعد بتقديم مستوى رائع ومميز ونتائج أفضل خلال المباريات المقبلة لنا في البطولة.

واختتم تصريحات، قائلًا: آمل في مواجهة المنتخب المصري ومحمد صلاح في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.