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تعديلات في تشكيل تونس أمام مالي.. وساسي على دكة البدلاء

02:40 م | الجمعة 28 يونيو 2019
كتب: إسلام حجازي
تعديلات في تشكيل تونس أمام مالي.. وساسي على دكة البدلاء

منتخب تونس

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أعلن المدير الفني لمنتخب تونس، الفرنسي آلان جيريس، تشكيل نسور قرطاج استعدادًا لمواجهة مالي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لحساب الجولة الخامسة، والذي شهد 3 تغييرات عن المباراة الماضية.

وأول تغيير هو حارس المرمى فاروق بن مصطفى الذي يجلس على مقاعد البدلاء في هذه المباراة، بالإضافة إلى يوسف المساكني ورامي البدوي، والذين شاركا كأساسيين في المباراة الماضية وجلسا على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، فيما استبعد للمباراة الثانية على التوالي، فرجاني ساسي لاعب الزمالك من تشكيلة تونس الأساسية، ويبدأها من على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز حسن.

الدفاع: وجدي كشريدة – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي.

الوسط: غيلان الشعلالي – إلياس السخيري - أنيس البدري - نعيم السليتي

الهجوم: طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري

تونس تبحث عن الانتصار الأول بأمم أفريقيا

يذكر أن منتخب تونس قد وقع في فخ التعادل أمام أنجولا بهدف لكل منهما، بينما انتصر منتخب مالي على موريتانيا برباعية مقابل هدف وحيد.

وتقام اليوم 3 مباريات في بطولة كأس الأمم الافريقية، يواجه منتخب تونس نسور مالي في تمام الرابعة والنصف عصرًا على استاد السويس، ثم في السابعة مساءً يتقابل منتخبي المغرب أمام كوت ديفوار على استاد السلام، وختام مباريات اليوم سيكون بين جنوب أفريقيا وناميبيا في تمام العاشرة مساءً على استاد السلام أيضًا.

ويحتل منتخب مالي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم المركز الثاني منتخبي تونس وأنجولا برصيد نقطة واحدة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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