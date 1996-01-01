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تعادل سلبي بين إنجولا وموريتانيا في الشوط الأول

05:26 م | السبت 29 يونيو 2019
كتب: أحمد البكري
تعادل سلبي بين إنجولا وموريتانيا في الشوط الأول

موريتانيا

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انتهى الشوط الأول بين إنجولا وموريتانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، بملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مص

ويبحث منتخب موريتانيا عن تحقيق الفوز الاول في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الامم الافريقية، بعدما تلقى هزيمة قاسية في ظهوره الأول أمام مالي بنتيجة 1 – 4.

في حين يسعى منتخب أنجولا لحصد النقاط الثلاث لتعزيز آماله في التأهل للدور الثاني بعدما تعادل في الجولة الاولى مع تونس بهدف لكل منهما.

وقدم منتخب موريتانيا عروضاً رائعة فى التصفيات المؤهلة لـ "كان 2019"، وحل ثانياً فى جدول ترتيب مجموعته خلف أنجولا بفارق الأهداف، ومتفوقًا على منتخبى بوركينا فاسو وبتسوانا، ليحجز مقعده فى المونديال الأفريقى.

ويسجل منتخب أنجولا الظهور الثامن فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.

وسجل منتخب أنجولا الظهور الأول في التاريخ وذلك بنسخة 1996 التي أقيمت في جنوب افريقيا، ونجح في الوصول للدور ربع النهائي "مرتين"، الأولى في عام 2008 والثانية في عام 2010 عند استضافته للبطولة.

واستطاع المنتخب الأنجولي أن يحقق نقطة في الجولة الأولى أمام منافسه التونسي بهدف لكل فريق، بينما تلقى المنتخب الموريتاني خسارة هيّ الأكبر في المسابقة على يد منافسه المالي بنتيجة (4-1).

تشكيل المنتخبين

تشكيل منتخب أنجولا كالتالي: كاباكا، جاسبر، ماسونجونا، بايزو، باستوس، شو، كارمو، كامبوس، ريبيرو، دالا، دا كوستا.

تشكيل منتخب موريتانيا كالآتي: سوليماني، دياو، عبيد، عبدول با، ندياي، كامارا، ديلاهي، الحسين العبد، دياكيتي، آداما با، خليل بسام.

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