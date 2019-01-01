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عاجل| مالي تتصدر المجموعة الخامسة.. وتونس وأنجولا في صراع المركز الثاني

06:23 م | السبت 29 يونيو 2019
كتب: محمد حامد
عاجل| مالي تتصدر المجموعة الخامسة.. وتونس وأنجولا في صراع المركز الثاني

لاعب المنتخب المالي يحاول المرور بالكرة من لاعب المنتخب التونسي

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انتهت قبل قليل مبارايات الجولة الثانية للمجموعة االخامسة ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الخامسة في البطولة، منتخبات: مالي، وتونس، وموريتانيا، وأنجولا، وتخوض لقاءاتها على ملعب ستاد السويس الجديد.

وانتهى لقاء المنتخب الموريتاني ونظيره الأنجولي، قبل قليل، بالتعادل السلبي، ليرتفع رصيد أنجولا إلى نقطتين، بينما حصلت موريتانيا على نقطة، تتزيل بها المجموعة.

تعادل موريتانيا وأنجولا يبقي ترتيب المجموعة الخامسة على حالها

نتيجة مبارة موريتانيا وأنجولا تبقى ترتيب المجموعة الخامسة على حالها، حيث يأتي منتخب مالي في الصدارة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني بنقطتين، بفارق الأهداف عن المنتخب الأنجولي.

وكان المنتخب التونسي تعادل مع نظيره المالي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهم في الرابعة والنصف عصر أمس، على استاد السويس.

واتسمت المباراة بين تونس ومالي بالندية، حيث بدأ نسور قرطاج الشوط الأول بهجوم كبير على مرمى مالي، بينما ظهر منتخب مالي بمستوى طيب في الشوط الثاني واستطاع أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 60، قبل أن يعدل المنتخب التونسي النتيجة في الدقيقة 70.

وكانت المنتخب التونسي تعادل مع نظيره الأنجولي في الجولة الأولى بهدف لكل منهما، بينما استطاع المنتخب المالي الفوز على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب هي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

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