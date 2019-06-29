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بث مباشر لمباراة بنين وغينيا بيساو بأمم أفريقيا اليوم 29-6-2019

09:45 م | السبت 29 يونيو 2019
كتب: حسين غريب
بث مباشر لمباراة بنين وغينيا بيساو بأمم أفريقيا اليوم 29-6-2019

بث مباشر لمباراة بنين وغينيا بيساو

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يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر، لمباراة بنين وغينيا بيساو، اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية.

وتنقل مباراة بنين وغينيا بيساو على التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس وقناة بي إن سبورتس ماكس اتش دي 1.

ويسعى منتخب بنين لتحقيق الفوز على غينيا بيساو، وتعزيز فرصه في التأهل لدور الـ16 بعدما حقق نتيجة رائعة بالتعادل 2-2 مع المنتخب الغاني في أولى مبارياته بالمجموعة، فيما سيحاول غينيا بيساو تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض خسارة المباراة الأولى على يد المنتخب الكاميروني 2-0.

ويمكنكم مشاهدة مباراة بنين وغينيا بيساو من هنا

باسيفيك ندابهاوينمانا حكمًا لمباراة غينيا بيساو وبنين

يذكر أن مباراة غينيا بيساو وبوروندي بالمرحلة الثانية، بالدور التمهيدي بالمجموعة السادسة، والمقرر إقامته العاشرة مساء باستاد الإسماعيلية، يديرها الحكم البوروندي باسيفيك ندابهاوينمانا ويعاونه محمد أبو الرجال من مصر وليونيل هاسين جبراسوا من مدغشقر ورابعًا إيريك أرنود من الجابون.

وتضم المجموعة السادسة في بطولة أمم أفريقيا 2019 منتخبات الكاميرون، وغانا، وغينيا بيساو، وبوروندي.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا 24 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب هي القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

وضمنت 4 منتخبات التأهل لدور الـ16 حتى الآن، وهي منتخبات مصر والمغرب والجزائر ونيجيريا حيث جمعت كل هذة المنتخبات 6 نقاط من الفوز بمباراتي الجولة الأولى والثانية.

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