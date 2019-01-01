مدرب الأولاد: سنقدم أداءً مختلفًا أمام المغرب.. و"مانيتي": لن أترك الـ3 نقاط

عمّت الأفراح فى معسكر منتخب جنوب أفريقيا بعدما حقق الفريق فوزه الأول فى بطولة أمم أفريقيا، والذى جاء على حساب ناميبيا بهدف للاشىء، ليخرج المنتخب الناميبى بشكل رسمى من بطولة أفريقيا بعد خسارة مباراتين متتاليتين.

وأكد ستيوارت باكستر، المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا، للاعبين، أنه يريد تحسناً فى الأداء أمام المنتخب المغربى فى الموقعة الصعبة والمرتقبة بين المنتخبين، خاصة أن المنتخب الجنوب أفريقى يحتاج إلى الفوز فى تلك المباراة من أجل التأهل للدور الثانى.

وعقد "باكستر" جلسة مع اللاعبين عقب انتهاء مباراة ناميبيا، وحثهم على الروح والفدائية خلال المباريات من أجل الوصول إلى مراحل متقدمة من عمر البطولة، ورد اللاعبون بأنهم عازمون على تشريف بلادهم فى تلك البطولة وتقديم أفضل ما لديهم.

وقال "باكستر" عقب مباراة ناميبيا، إن منتخب البافانا بافانا كانت لديه فرص كثيرة خلال مباراة ناميبيا، وأتيحت بعض الفرص أيضاً للمنتخب الناميبى، معرباً عن رضاه عن أداء اللاعبين فى الشوط الثانى.

وتابع: لا أريد التحدث عن السلبيات كثيراً، أعتقد أن الأداء سوف يكون مختلفاً أمام المغرب، عندما أحرزنا الهدف كان بالإمكان أن نكون أكثر خطورة، لكننا لعبنا بشكل تكتيكى، وسوف نبذل أقصى ما فى وسعنا، ونحاول الفوز فى اللقاء القادم، لكنهم سيلعبون من أجل المركز الأول، لديهم مدرب محترف، ولاعبون محترفون، ونحن نريد التأهل، وسوف نلعب بشكل جيد رغم صعوبة اللقاء.

مانيتي: مواجهة ناميبيا كانت صعبة للغاية

على الجانب الآخر، قال ريكاردو مانيتى، المدير الفنى لمنتخب ناميبيا، إن مباراة فريقه أمام جنوب أفريقيا كانت صعبة للغاية، مؤكداً أن الفريق يشعر بالإحباط بسبب النتيجة، كما أن فريقه اتخذ الكثير من القرارات الخاطئة فى الثلث الأخير من المباراة، لكن الثلث الأول كانت الأمور تسير على خير ما يرام.

وتابع حديثه خلال المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "كنت أتمنى الحصول على التعادل، لكننا للأسف خسرنا المباراة، ولكن أتينا لتقديم أداء أفضل من كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، كنا على مقربة من تحسين الأداء إلى حد كبير، وربما يكون لدينا الحظ يوم الاثنين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام كوت ديفوار".

وأردف: "أحترم فريق كوت ديفوار كثيراً وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمامه، نسعى لتحقيق فوز فى البطولة التى نشارك فيها، كوت ديفوار محبط، لكنه يريد الثلاث نقاط وأنا أيضاً".