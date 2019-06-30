بالفيديو| مدغشقر "الحصان الأسود" تتأهل لدور الـ16 بالفوز على نيجيريا

حقق منتخب مدغشقر مفأجاة كبيرة، بعد الفوز على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل لا شيء، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية، بكأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وسجل الهدف الأول اللاعب لالينا نومينجانهاري في الدقيقة 17 استغلالا لخطأ فادح من دفاع نيجيريا، وفى الدقيقة 53 من زمن المباراة، سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني من تسديدة قوية اصطدمت بأحد لاعبى منتخب نيجيريا، لتصبح النتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وسيطر منتخب مدغشقر على زمام الأمور في المباراة، حيث قدم لقاء كبير من ناحية الإداء والنتيجة.

موقف المجموعة

وبهذه النتيجة يحتل منتخب مدغشقر صدارة المجموعة وضمن الصعود لدور الـ16 برصيد 7 نقاط، بينما منتحب نيجيريا يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميا لدور الـ 16، وغينيا في المركز الثالث بـ4 نقاط، وبوروندي في المركز الأخير بنقطة واحدة.