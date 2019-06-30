عاجل| صلاح يسجل هدفا من ضربة ثابتة ويتقدم لمصر على أوغندا

نجح المنتخب الوطني في التقدم على نظيره الأوغندي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة فعالياتها على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

أحرز هدف المنتخب الوطني، محمد صلاح في الدقيقة 36.

الفراعنة في صدارة المجموعة الأولى

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى حاليًا برصيد 6 نقاط، وتسعى كتيبة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة للانتصار أو التعادل على أقل تقدير من أجل التأهل كمتصدر المجموعة الأولى.

في المقابل يحتل المنتخب الأوغندي وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويدخل الفريق الأوغندي المباراة بطموح الانتصار من أجل انتزاع الصدارة من الفراعنة.