عاجل| صلاح يسجل هدفا من ضربة ثابتة ويتقدم لمصر على أوغندا

أحدث الأخبار
محمد صلاح
نجح المنتخب الوطني في التقدم على نظيره الأوغندي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة فعالياتها على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.
أحرز هدف المنتخب الوطني، محمد صلاح في الدقيقة 36.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى حاليًا برصيد 6 نقاط، وتسعى كتيبة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة للانتصار أو التعادل على أقل تقدير من أجل التأهل كمتصدر المجموعة الأولى.
في المقابل يحتل المنتخب الأوغندي وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويدخل الفريق الأوغندي المباراة بطموح الانتصار من أجل انتزاع الصدارة من الفراعنة.
مدغشقر
2
:
0
06:00 PMكأس الأمم الإفريقية
نيجيريا
بوروندي
0
:
2
06:00 PMكأس الأمم الإفريقية
غينيا
أوغندا
0
:
2
09:00 PMكأس الأمم الإفريقية
مصر
زيمبابوي
0
:
2
09:00 PMكأس الأمم الإفريقية
جمهورية الكونغو
تعليقات الفيسبوك