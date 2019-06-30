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عاجل| أحمد المحمدي يعزز تقدم مصر على أوغندا بهدف ثاني

09:47 م | الأحد 30 يونيو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل| أحمد المحمدي يعزز تقدم مصر على أوغندا بهدف ثاني

المحمدي

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نجح المنتخب المصري في إحراز ثاني أهدافه في شباك أوغندا ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة فعالياتها على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

أحرز هدف مصر أحمد المحمدي بالدقيقة 46، بعدما تقدم صلاح بالأول في الدقيقة 36.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى حاليًا برصيد 6 نقاط، جمعهم الفريق من انتصار في الجولة الأولى على زيمبابوي بهدف نظيف، وانتصار ثاني على الكونغو ديموقراطية بثنائية في الجولة الثانية.

في المقابل يحتل المنتخب الأوغندي الوصافة برصيد 4 نقاط، جمعهم الفريق من انتصار في الجولة الأولى على المنتخب الكونغولي بهدفين نظيفين، وتعادل بنتيجة 1-1 أمام زيمبابوي في الجولة الثانية.

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