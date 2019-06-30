ديسابر: أضعنا الفوز على مصر.. وأهنئ محمد صلاح علي الأداء المميز

عبر سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن حزنه الشديد بسبب الخسارة بهدفين مقابل لا شئ، أمام المنتخب المصري، في المباراة التي إقيمت علي إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، من المجموعة الأول في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الهزيمة أمام المنتخب المصري، أضعنا الكثير من الأهداف، كانت كفيلة بفوزنا، لكن أتيت الرياح بما لا تشتهي السفن".

وأضاف: "نعبر بصورة جيدة عن الكرة في أوغندا، ونظهر بشكل مقبول في البطولة حتي الأن، سعيد بتأهل المنتخب المصري".

محمد صلاح لاعب مميز

وأتم عن محمد صلاح: "أهنئ محمد صلاح بالفوز وعلي لعبه المميز مع المنتخب، وأقدم التهنئة إيضًا لاجيري".

وأختتم: "هدفنا في أوغندا، نبني كرة قدم جيدة، وهذا هدف الأتحاد الأوغندي في الفترة المقبلة، الطريق مازال طويلًا، ولكن البداية مميزة بالصعود لدور الـ16".

وتصدر منتخب مصر قمة مجموعته برصيد 9 نقاط، يليه أوغندا بأربعة نقاط والكونغو ثالثا برصيد 3 نقاط وزيمبابوي رابعا برصيد نقطة واحدة.