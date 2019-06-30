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رئيس مسابقات "كاف": مصر حققت معجزة في تنظيم أمم أفريقيا

01:44 م | الإثنين 01 يوليو 2019
كتب: شادي ممدوح
رئيس مسابقات "كاف": مصر حققت معجزة في تنظيم أمم أفريقيا

سامسون أدامو

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قال النيجيري سامسون أدامو، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، إنه فخور للغاية كونه أحد المسئولين بـ"كاف" اختاروا مصر لاستضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحالية، وثبت صحة قرارهم مع مرور الوقت.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بأنه زار جميع الملاعب مع بداية اختيار مصر لاستضافة الحدث، ومع كل مرة يجري فيها زيارة منذ شهر يناير، يرى حجم الإنجاز الهائل الذي يتحقق على أرض الواقع، واصفا بأن ما حدث في ملاعب البطولة والمنشآت المختلفة بمثابة معجزة، لأن الوقت بين البدء في العمل والانتهاء منه قصير للغاية.

سامسون أدامو يعلن عن فخره بالتواجد في مصر 

وأشار إلى أنه فخور بوجوده في مصر التي أثببت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات بسهولة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي شكوى من ارتفاع درجات الحرارة، والجميع يعلم موعد البطولة الجديد بإقامتها في الصيف، وراعى الاتحاد الإفريقي ذلك بتحديد فترتين لشرب المياه خلال المباريات لمساعدة اللاعبين على تخطي المشكلة.

وكشف سامسون عن أن اللجنة المنظمة قررت إلغاء الفترات المخصصة للمنتخبات للسير على أرضية الملاعب التي تقام عليها المباريات، من أجل عدم إجهاد أرضية الملاعب التي تعاني بسبب توالي المباريات، والاكتفاء بالمباريات الرسمية فقط.

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