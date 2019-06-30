حضور ضعيف.. المغرب تفتقد جماهيرها أمام جنوب إفريقيا

غابت جماهير منتخبي المغرب ونظيره جنوب أفريقيا، عن الحضور لمؤازرة الفريقين بملعب السلام، قبل مبارتهما المرتقبة ضمن الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

ووصل ملعب اللقاء، حتى الآن، عدد قليل من الجماهير خاصة المغربية لمؤازرة أسود أطلس، والذين أرجعوا غياب المؤازرين في حديث لـ"الوطن سبورت"، إلى ضمان المغرب التأهل للدور الثاني من البطولة الأفريقية.

ويلتقي منتخب المغرب مع جنوب أفريقيا، اليوم الإثنين، بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

تنطلق مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قنوات "تايم سبورت"، وبي إن سبورتس.

وحجز منتخب المغرب مقعده في دور الـ 16 بمسابقة كأس الأمم الأفريقية بعدما تفوق ناميبيا وكوت ديفوار بهدف دون مقابل ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يتقاسم منتخبا جنوب افريقيا وكوت ديفوار المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

رينارد يبحث عن تحطيم "رقم إلزاكي"

ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب للتفوق على بادو إلزاكي، أحد أساطير الكرة المغربية والمدير الفني السابق لمنتخب "أسود الأطلس"، بأن يكون أول مدرب في التاريخ يتمكن من قيادة منتخب المغرب لتحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

في المقابل، يسعى منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق الفوز وانتظار تعثر منتخب كوت ديفوار أمام ناميبيا في المباراة التي ستجمعهما بنفس التوقيت، من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16.

واستهل منتخب جنوب إفريقيا مشواره في المونديال الأفريقي بالخسارة أمام كوت ديفوار بهدف دون مقابل قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على ناميبيا.